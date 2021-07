Van der Poel en Van Aert dansen om het geel: 'Eerst bijkomen, morgen zien we wel'

Van der Poel: 'Blij dat ik nog een dag in het geel rijd, morgen zien we wel' - NOS

Helemaal kapot kwam Van der Poel - in gezelschap van Van Aert en Kasper Asgreen - over de finish, waar hij meteen een flesje water over zijn gezicht goot. Niet gek, in de langste Touretappe in 21 jaar (249 kilometer) reed hij ruim twintig minuten sneller dan het snelste schema in de rondte.

"Momenteel ben ik vrij kapot", stelde Van der Poel nuchter. "Ik ben blij dat ik mijn trui heb kunnen verdedigen, maar dit was wel een speciaal dagje. Dit heb ik nog niet vaak meegemaakt en ook op tv nog niet vaak gezien. Maar het was de moeite."

Niet dus. Met eeuwige rivaal Wout van Aert stak Van der Poel zelf na amper twintig kilometer de lont in het kruitvat. Bij de tweede aanval was het raak.

Na vandaag heeft Van der Poel een comfortabele voorsprong van ruim drie minuten op de grote favoriet Tadej Pogacar. Maar de marge met Van Aert, op papier een betere klimmer, is slechts 30 seconden. Gaat hij zijn trui ook verdedigen in de eerste Alpenrit van zaterdag?

Geel lonkt voor Van Aert

Ook Van Aert was trots op de monsteraanval, die hij met zijn rivaal op poten zette. "Het komt niet vaak voor dat we zo'n slag kunnen slaan in de Tour", zei de Belgisch kampioen, de ogen diep in de kassen van vermoeidheid. "Het was gas open vanaf het begin. Dat was wel mooi."

Onderweg zagen we Van Aert veelvuldig babbelen met Van der Poel. Waarover ging dat? "Hij zag het ook wel zitten om het geel te verstevigen en nog wat langer te kunnen houden. Ik was het aan mezelf verplicht om het in de finale nog een keer te proberen, maar ik kon hem niet lossen."