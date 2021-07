De Jonge 'niet relaxt' over festivals: 'Niet veilig bij te veel besmettingen'

Nederland versoepelde zaterdag juist. De opmars van de deltavariant leidt hier nog niet tot een toename van de ziekenhuisopnames. Maar De Jonge maakt zich zorgen over de komende tijd. "Het zou best eens kunnen zijn dat de besmettingsgraad weer iets gaat oplopen. Ik kan er niet een beetje relaxt over gaan zitten zijn als dat betekent dat het daardoor niet meer veilig is om een festival te organiseren."

Meer vraagtekens

De festivalorganisatoren zelf hebben ook nog veel vraagtekens bij hoe de evenementen veilig door kunnen gaan. "We hebben nog geen helder beeld wat de overheid hier precies van ons verwacht", zegt Bert de Rooij van festival Dekmantel.

Bij de dagtickets voor het festival verwacht De Rooij geen problemen, wél bij de weekendtickets. "Moeten deze mensen zich dan elke dag, dus drie keer in totaal, laten testen voordat ze naar binnen mogen? Het staat op de overheidswebsite, maar ik wil dit wel zeker weten."

Voor een bezoekje aan de kroeg of club is een negatieve test van maximaal 40 uur oud goed genoeg. Maar bij meerdaagse evenementen moet je elke 24 uur een gezondheidscheck uitvoeren, volgens de regels op Rijksoverheid.nl. Er moet een 'professionele testfaciliteit' op het terrein aanwezig zijn. En elke 24 uur moeten bezoekers weer getest worden voordat voordat ze van de camping naar het festivalterrein mogen.

Het is nog de vraag of de dagelijkse 'check' ook een test moet zijn. Minister De Jonge: "Altijd staat het doel voorop: als je daar binnen bent, moet je er vanuit kunnen gaan dat je veilig bent. En dat betekent dat we bij meerdaagse evenementen moeten kijken hoe lang zo'n negatieve testuitslag voldoende zeggingskracht heeft om zeker te weten dat mensen daar niet besmettelijk zijn."

Ook de organisatoren van Lowlands hebben nog veel vragen. "We zouden heel graag duidelijkheid willen van de overheid over de testsituatie. Er liggen nu nog vier, vijf verschillende scenario's: dat gaat niet. Je moet nu gaan beslissen, zo gaan we het doen, en dan kunnen wij ons daarop voorbereiden."

'Gesprekken met ministerie'

Stichting Open Nederland (SON) is de organisatie die het 'testen voor toegang' faciliteert. Terwijl de eerste meerdaagse evenementen al over 3,5 week aanvangen, is het onduidelijk hoe de festivals op een veilige manier gevierd kunnen worden. Zelfs SON zit nog met veel vragen. "Het is een uitdaging. Het gaat potentieel om heel grote aantallen mensen en hangt af van eisen zoals: wanneer er getest moet worden, hoe snel, hoe ver dit van de locatie geregeld moet worden, hoeveel er uiteindelijk steeds getest moeten worden, etcetera."

Terwijl op de website van Rijksoverheid staat dat festivalterreinen een 'professionele testfaciliteit' moeten hebben, bekijkt SON nog of dit 'operationeel haalbaar' is. "Het besluit ligt uiteindelijk bij het ministerie."

Nu liggen de testlocaties van SON veelal buiten bereik van festivals. Zo ligt de dichtstbijzijnde testlocatie bij Lowlands op een loopafstand van bijna 4 uur.

Verantwoordelijkheid

Naast de vraag "hoe om te gaan met het meerdaagse testen", worstelt De Rooij van Dekmantel überhaupt met de vraag hoeveel verantwoordelijkheid het festival moet dragen. "Waar begint de verantwoordelijkheid en waar houdt-ie op?"

"Stel onze bezoekers staan in de rij bij de ingang en de QR-code van de negatieve test verloopt omdat het lang duurt. Wat zouden wij dan moeten doen als festival? Ik heb daar nog geen antwoord op gekregen."