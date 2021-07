Jabeur vloert voormalig Wimbledon-kampioen Mugurza

De Tunesische Ons Jabeur heeft ten koste van Garbine Muguruza de achtste finales op Wimbledon bereikt. De mondiale nummer 24 was de kampioene van 2017 in een hoogstaande partij de baas met 5-7, 6-3, 6-1.

Jabeur, die onlangs in Birmingham haar eerste titel won (op gras), leverde haar eerste opslagbeurt op love in, maar toen ze eenmaal haar zenuwen onder controle had, ontspon zich een prachtig gevecht.

Ze verloor de eerste set, maar kreeg de regie steeds meer in handen. Muguruza vocht voor wat ze waard was, maar kwam steeds minder onder de druk uit van Jabeur uit. Het gevarieerde spel en de 43 winners werden de Spaanse tennisster te veel.