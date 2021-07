Demissionair minister Blok: kolencentrale sluiten kan niet zomaar

Nog dit jaar een kolencentrale sluiten kan niet zomaar, zegt demissionair minister Blok van Economische Zaken en Klimaat. "Er moet stroom uit het stopcontact blijven komen. En we zijn een demissionair kabinet. Dit ligt op de formatietafel en is aan het nieuwe kabinet."

Verder zegt Blok dat de overheid niet eenzijdig kan besluiten dat een bedrijf met zijn activiteiten moet stoppen. "Het moet wel gebeuren binnen de grenzen van de wet."

Hij reageert op de oproep van D66, GroenLinks en PvdA om snel een centrale te sluiten om aan de Urgenda-uitspraak te voldoen. Zij noemen dat een snelle en relatief goedkope oplossing om iets aan de uitstoot van broeikasgassen te doen.

'Symboolpolitiek'

VVD en CDA in de Tweede Kamer kunnen zich ook niet vinden in het voorstel van de drie partijen. CDA-Kamerlid Bontebal: "Vervroegde sluiting gaat een paar honderd miljoen euro kosten. Kunnen we dat geld niet beter besteden, zoals aan het isoleren van woningen en het vergroenen van de industrie?"

Het CDA-Kamerlid zegt dat bij een sluiting Nederland elektriciteit moet gaan inkopen, en die komt dan waarschijnlijk van Duitse kolen- en gascentrales. Het voorstel is symboolpolitiek, zegt VVD-Kamerlid Erkens. "Als we dit doen importeren we vieze Duitse bruinkoolstroom. Het klimaat schiet daar niets mee op."

Woensdag debatteert de Kamer weer over het klimaatbeleid. Dan gaat het ook over de claims die energiebedrijven bij het kabinet hebben ingediend als compensatie voor de sluiting van hun kolencentrales in 2030.