Doldwaze vrijdag in de Tour: Mohoric wint, Van der Poel wint tijd, Roglic buigt

Matej Mohoric - Reuters

De zevende etappe in de Tour de France is uitgelopen op een doldwaas spektakel op meerdere fronten. Geletruidrager Mathieu van der Poel en Wout van Aert pleegden - met vrijwel alle hoofdrolspelers van het klassieke voorjaar - een coup, pakten ruim 3,5 minuut op de andere klassementsrenners maar konden niet strijden om de dagzege. Die zege ging naar Sloveens kampioen Matej Mohoric, die op ruim 80 kilometer van de streep wegsprong uit de kopgroep en standhield. Mohoric voegde zich bij het elitegroepje van winnaars in de Giro, de Vuelta en dus ook de Tour. En dat was nog niet alles: Primoz Roglic kwam op de voorlaatste beklimming in problemen, verloor liefst 3.40 op zijn concurrenten en kan de Tourzege dit jaar vergeten.

De Tour de France van 2021 blijft spotten met alle wielerwetten. Want wie had voorspeld dat in de laatste etappe voor het peloton de Alpen intrekt - met ruim 249 kilometer bovendien de langste etappe in 21 jaar - een coup gepleegd zou worden door de gele trui was voor gek verklaard. En toch was dat precies wat vandaag gebeurde tussen Vierzon en Le Creusot met een slopende finale waarin de klimmetjes elkaar in hoog tempo opvolgden. Van der Poel en Van Aert in de aanval Dat de strijd om een plek in de kopgroep hevig zou zijn, was verwacht. Klassementsrenners zouden de benen willen sparen voor het echte klimwerk en ook geletruidrager Mathieu van der Poel zou met een gerust hart een groep ongevaarlijke renners kunnen laten rijden. De realiteit was anders.

Een update uit de koers: wat is er in de eerste uren allemaal gebeurd? - NOS

Een kilometer of twintig duurde het voor geletruidrager Van der Poel, die een gelegenheidsverbond had gesloten met Wout van Aert, de koers opblies. De twee stampten door in een moordend tempo en zorgden zo voor een ijzersterke kopgroep met vrijwel uitsluitend specialisten van de voorjaarsklassiekers. Met Mike Teunissen (Van Aert) en Xandro Meurisse (Van der Poel) wisten de nummers 1 en 3 van het klassement beiden een ploeggenoot in de kopgroep van 29 renners vol klasbakken.

De kopgroep van 29 renners: Mathieu van der Poel en Xandro Meurisse (Alpecin), Wout van Aert en Mike Teunissen (Jumbo-Visma), Dylan van Baarle (Ineos), Boy van Poppel en Jan Bakelants (Intermarché-Wanty), Vincenzo Nibali, Jasper Stuyven en Toms Skujins (Trek-Segafredo), Kasper Asgreen, Mark Cavendish (Deceuninck), Søren Kragh Andersen (DSM), Philippe Gilbert (Loot-Soudal), Simon Yates (Bike Exchange), Victor Campenaerts (Qhubeka), Iván García Cortina, Imanol Ervitti (Movistar), Patrick Konrad, (Bora-hansgrohe), Christophe Laporte, Michael Schär, Magnus Cort Nielsen, Dorian Godon, Harry Sweeny, Hugo Houle, Jan Bakelants, Franck Bonnamour.

In het peloton sloeg de paniek toe bij de ploeg van Tadej Pogacar, die zijn uitstekende positie in het klassement opeens in gevaar zag komen door klassementsrenners Vincenzo Nibali, Simon Yates en misschien wel vooral Van Aert. Maar wat tempobeulen als Mikkel Bjerg, Vegard Staeke Laengen en Davide Formolo ook probeerden, de achterstand op de kopgroep die in de eerste twee uur met een gemiddelde van rond de 50 kilometer per uur ronddraaide, werd alleen maar groter. Cavendish pakt punten Behalve de gele trui zat ook de groene trui met een brede grijns in de kopgroep. Mark Cavendish greep zo de volle mep bij de tussensprint en zwaaide pas af nadat hij de Portugees Ruben Guerreiro een loer had gedraaid. De bergkoning van de Giro van vorig jaar pokerde toen een gaatje dichtgereden moest worden, maar werd zelf het slachtoffer toen Cavendish hem met een vinnig tussensprintje alleen achterliet.

Mohoric valt aan op 80 kilometer De Portugees was de eerste afvaller in de kopgroep, die met een voorsprong van bijna zeven minuten begon aan de eerste van vijf beklimmingen in de laatste 80 kilometer. Sloveens kampioen Matej Mohoric was als eerste boven op de klim van vierde categorie, trok vervolgens hard door en wist met Brent van Moer een flink gat te slaan. Achter die twee werd vooral gekeken naar Van der Poel en Van Aert en dat kwam het tempo niet ten goede. Jasper Stuyven en Victor Campenaerts wisten nog wel de oversteek te maken, maar op de Signal d'Uchon (een beklimming van 5,7 kilometer, waarvan de laatste twee met stijgingspercentages tot aan 18 procent) reed Mohoric iedereen uit het wiel.

Matej Mohoric in de aanval met Brent Van Moer. - Reuters

Van der Poel, Asgreen, Van Aert, Nibali leken de sterksten van de achtervolgers, maar ook zij kwamen amper dichter bij de ontketende Mohoric. Toch vonden Van Aert en Van der Poel nog een vaatje energie om in de tegenaanval te gaan. Uiteindelijk eindigde Van der Poel achter Stuyven en Cort Nielsen op 1.40 als vierde in een groep met Van Aert en Asgreen. Die drie voorjaarsspecialisten zijn ook de nummers een, twee en drie in het klassement. Twee vrolijke Slovenen, een bedroefd Mohoric reed echter onbedreigd naar de overwinning en kwam in tranen over de streep. "Ik wist dat vandaag een goede etappe voor mij was", vertelde Mohoric bij het uitrijden naast zijn grappende landgenoot en vriend Pogacar. "Maar toen ik zag hoe sterk de andere renners in de ontsnapping waren, wist ik dat ik vroeg moest aanvallen."

Mohoric voltooit trilogie in drie grote rondes: 'Ging eigenlijk voor bollentrui' - NOS

Mohoric trok door op de eerste van vijf beklimmingen met nog ruim 80 kilometer voor de boeg. "Eigenlijk ging ik voor de bollentrui, maar toen ik eenmaal een gaatje had ben ik doorgegaan." De Sloveense voormalig wereldkampioen bij de beloften staat bekend als 'uitvinder' van de 'supertuck', de dit jaar verboden houding waarbij een wielrenner op de buis van zijn frame afdaalt. Kort daarna ging Mohoric in de Giro op gruwelijke wijze over de kop in een afdaling. Vandaag voegde hij zich bij de club van ritwinnaars in alle grote ronden. "Ik won er al een in de Giro en de Vuelta, maar dit is de Tour. Dat is een heel ander verhaal."

Roglic in problemen Van Aert, met slechts dertig seconden achterstand op Van der Poel, mag vanavond dromen van de gele trui. Dat geldt niet meer voor zijn kopman Primoz Roglic. De gekwetste kopman van Jumbo-Visma beet op zijn tanden op de steile slotmeters van de Signal d'Uchon, maar moest het peloton toch laten gaan. Eerder had ook Sepp Kuss al moeten lossen en met Van Aert en Teunissen in de voorposten kon Roglic niet op veel steun rekenen.

Primoz Roglic in problemen op de Signal d'Uchon. - NOS