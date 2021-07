Trek-Segafredo wint weer openingsrit Giro d'Italia Donne

Lucinda Brand en Ellen van Dijk hebben met hun ploeg Trek-Segafredo de openingsrit van de Giro d'Italia Donne (voorheen Giro Rosa) gewonnen. De wielerkoers begon dit jaar met een ploegentijdrit over 26,7 kilometer waarin Trek-Segafredo een tijd van 33 minuten en 40 seconden noteerde.

Net als vorig jaar was de formatie te sterk voor de concurrentie, de Amerikaanse Ruth Winder start morgen in de roze leiderstrui.

SD-Worx, de ploeg van Anna van der Breggen, Demi Vollering en Chantal van der Broek-Blaak, kwam zeven seconden later over de streep in het warme Cuneo.

Marianne Vos (Jumbo-Visma) stelde met een zesde plaats teleur.