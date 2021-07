Britse veteraan niet vervolgd voor aandeel in bloedbad 'Bloody Sunday'

De enige Britse militair die was aangeklaagd voor zijn aandeel in het bloedbad op 'Bloody Sunday' in 1972 hoeft niet terecht te staan. Dat hebben nabestaanden van de slachtoffers te horen gekregen van de Britse justitie. Er is niet genoeg bewijs om hem te vervolgen.

Op 30 januari 1972 openden Britse militairen in het Noord-Ierse Londonderry het vuur op ongewapende demonstranten, die demonstreerden voor meer burgerrechten. Veertien katholieke jongens en mannen kwamen om. Die gebeurtenissen zijn de geschiedenis in gegaan als Bloody Sunday.

In 2010 verscheen een Brits onderzoeksrapport, van rechter Mark Saville, waarin werd geconcludeerd dat de dood van de 14 "onrechtvaardig en onverdedigbaar" was. Sommige slachtoffers werden doodgeschoten terwijl ze wegvluchtten, anderen toen ze hulp probeerden te verlenen aan zwaargewonden.

Toenmalig premier Cameron bood namens het Britse Lagerhuis excuses aan. Daarna werd ook de vraag gesteld of Britse militairen die voor het bloedbad verantwoordelijk waren vervolgd moesten worden.

Gerechtigheid

Van 16 militairen werd in 2019 vastgesteld dat er te weinig bewijs was om ze te vervolgen. Een 17e militair, die soldaat F werd genoemd, werd wel aangeklaagd: hij werd verdacht van twee moorden en poging tot moord op vijf anderen. Na verder onderzoek heeft de openbaar aanklager nu besloten dat ook deze militair niet terecht hoeft te staan, omdat er niet genoeg bewijs is.

Advocaten van de nabestaanden hebben direct laten weten dat ze gaan vragen om een herziening van dat besluit. Een broer van een van de slachtoffers zegt dat dit besluit soldaat F niet vrijpleit. "De hele wereld weet wat hij heeft gedaan. We zullen een manier vinden om gerechtigheid te krijgen."

Bloody Sunday vond plaats gedurende The Troubles, de omschrijving voor de Noord-Ierse burgeroorlog die duurde tot ver in de jaren 90. Daarin stonden katholieken, die zich verzetten tegen de Britse overheersing en aansluiting zochten bij Ierland, tegenover protestanten die de band met Groot-Brittannië wilden behouden. Het conflict in Noord-Ierland werd in 1998 bijgelegd met de ondertekening van het Goedevrijdagakkoord.

Bloody Sunday werd bij veel jongeren bekend door het nummer Sunday Bloody Sunday van U2 uit 1983, dat een wereldhit werd. In 2002 verscheen er een film over het bloedbad van regisseur Paul Greengrass.