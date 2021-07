RIVM: helft besmettingen met coronavirus komt nu door deltavariant

Het RIVM verwacht dat inmiddels zelfs al de helft van de besmettingen door de deltavariant komt. Die is besmettelijker en grijpt sneller om zich heen, waardoor minder besmettelijke varianten worden verdrongen. "Dat is ongeveer in lijn met de verwachtingen", laat het RIVM weten.

In de meest recente week waarvoor de resultaten van die steekproef bekend zijn, twee weken geleden, kwam 17 procent van de besmettingen door de deltavariant. Dat is bijna een verdubbeling vergeleken met de week ervoor, toen 9 procent van de besmettingen door de deltavariant werd veroorzaakt. Nog een week eerder ging het om slechts 4 procent.

Overigens bleek uit een eerdere schatting van het RIVM dat half juli de helft van de besmettingen door de deltavariant zou komen, maar die verwachting kende een onzekerheidsmarge.

Teugels weer aanhalen

Het aandeel van de alfavariant (eerder bekend als Britse variant), die op zijn beurt eerdere coronavarianten verdrong, is teruggedrongen tot 76 procent. Daarvoor was het aandeel besmettingen door de alfavariant nog 88 procent.

Ook in andere landen rukt de deltavariant op. Sommige landen kiezen er daarom voor om de coronateugels weer aan te halen. Zo verplicht Israël mondkapjes in binnenruimtes weer en zijn versoepelingen in Groot-Brittannië uitgesteld. In Nederland zijn afgelopen zaterdag juist versoepelingen ingegaan.