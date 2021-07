OM: verdachte bedreiging Lale Gül dreigde ook met terrorisme

De 19-jarige man die verdacht wordt van het bedreigen van auteur Lale Gül met de dood, heeft volgens het Openbaar Ministerie online ook gedreigd met het plegen van terroristische misdrijven. Ö. zou in verhoor hebben gezegd dat zijn uitingen bedoeld waren "als grapje", maakte de officier van justitie bekend op de inleidende zitting in het proces.

De 19-jarige Ö. was aanwezig bij de pro-formazitting in de rechtbank van Amsterdam. Hij herhaalde daar dat zijn uitingen "een stomme grap" waren. De verdachte blijft voorlopig vastzitten; de rechtbank heeft een verzoek van zijn advocaat afgewezen om de voorlopige hechtenis op te schorten.

Aanwijzingen voor psychische stoornis

Zijn advocaat wijst erop dat de Ö. goed meewerkt in het onderzoek en dat hij geen direct gevaar vormt. Maar de rechtbank vreest wel voor recidive. "Het gaat om best veel bedreigingen en er zijn aanwijzingen van een mogelijk psychische stoornis bij de verdachte."

De 23-jarige Gül zegt honderden keren te zijn bedreigd op sociale media vanwege haar boek Ik ga leven. Daarin uit ze zware kritiek op haar conservatief-islamitische opvoeding als Nederlandse van Turkse afkomst. De schrijfster zit ondergedoken op een geheime locatie.

'Grootste gevaar voor Nederland'

De 19-jarige Ö. is tot nu de enige die in Nederland is aangehouden wegens de bedreigingen van Gül. Volgens het OM stuurde hij via Instagram afbeeldingen van geweren en video's van IS-filmpjes naar Gül. Daarbij zette hij teksten als "S4H" (Sharia 4 Holland), "Je staat officieel op de zwarte lijst" en "We zijn overal actief in Amsterdam".

Ook zou er een afbeelding zijn verstuurd waarop Gül bewerkt is met bakstenen. Via WhatsApp stuurde de verdachte, stelt het OM, berichten als: "Ik hoor bij IS sukkels", en dat hij mensen zou gaan onthoofden. "Ik ben het grootste gevaar voor Nederland", zou hij ook hebben geschreven, evenals de suggestie dat er een grote aanslag werd gepland op een synagoge.