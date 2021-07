FC Twente neemt vleugelaanvaller Cerny definitief over van FC Utrecht

De 23-jarige Cerny is herstellende van een zware knieblessure en werd afgelopen seizoen al door FC Twente gehuurd. Hij tekent nu een contract voor twee jaar met een optie voor nog twee seizoenen.

Vaclav Cerny komt ook volgend seizoen uit voor FC Twente. De voetbalclub uit Enschede neemt de Tsjechische aanvaller definitief over van FC Utrecht.

"Ik ben heel blij met het vertrouwen van FC Twente", vertelt Cerny. "Ik voel me hier in de omgeving fantastisch thuis en ik krijg van binnen en buiten de club alle steun. Dat geeft me kracht. De stappen die ik maak voelen goed. Supporters, ik blijf knokken en ik zie jullie snel."

Cerny komt uit de jeugdopleiding van Ajax, maar kon in Amsterdam nooit doorbreken. Ook in Utrecht kon hij niet aan de verwachtingen voldoen. In Enschede begon hij sterk aan het seizoen, maar raakte hij geblesseerd.