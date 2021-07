Toegangstesten gaan tweede weekend in: 'Straks kun je er niet meer tegenop testen'

Uitgaan Amsterdam - ANP

Clubs en kroegen bereiden zich voor op het tweede weekend onder de versoepelde coronaregels. Iedereen kan - zonder anderhalve meter afstand - feesten met een toegangstest. Vorig weekend ging dat niet altijd goed. Testen voor Toegang zegt te hebben geleerd, maar toch is de horeca voor weekend nummer twee niet helemaal overtuigd. Technische problemen veroorzaakten veel vertraging vorig weekend. Door een hackpoging bij Stichting Open Nederland, de organisatie achter Testen voor Toegang, kreeg niet iedereen de testuitslag op tijd binnen. Ook de drukte speelde een rol in de vertraging. En het blijft druk: Testen voor Toegang meldde gisteren dat er voor dit weekend op donderdag, vrijdag en zaterdag meer dan 260.000 testafspraken waren binnengekomen. Sinds gisteren zijn daar nog een kleine 10.000 bijgekomen, zegt een woordvoerder. Uit het hele land komen dan ook berichten van lange rijen bij de testlocaties:

De testorganisatie schrijft in een persbericht dat het twee voorzorgsmaatregelen heeft getroffen om de drukte in goede banen moeten leiden: de IT-systemen zijn getest op hun stabiliteit op drukke momenten en er zijn langere openingstijden voor testlocaties. "Deze week werden van maandag tot en met woensdag al 55.000 testafspraken geboekt die zonder problemen verliepen", meldt Stichting Open Nederland. Dirk Beljaarts, directeur van Koninklijke Horeca Nederland (KHN), zegt dat hij het eerst moet zien, en dan zal geloven. "We hebben anderhalf jaar toezeggingen gehad en daar is ook niet zo veel van terechtgekomen. Het is essentieel dat er voldoende testcapaciteit is. Want hoe het mis kan gaan, zagen we vorige week."

Ongelukkige omstandigheden Door de problemen met Testen voor Toegang vorig weekend sjoemelden mensen met QR-codes. Bezoekers maakten foto's van die unieke codes en kwamen daar soms mee binnen. Ook gingen sommige clubs zelf aan de slag met zelftesten, om de grote groep wachtenden tegemoet te komen. En er werd bij uitzondering soms toegang verleend aan mensen met een ingevuld vaccinatieboekje. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de Amsterdamse clubs Disco Dolly en Oliva, vertelt Pim Evers, horecaondernemer en voorzitter van KHN in Amsterdam. Evers zegt dat het een noodgreep was om de grote groepen bezoekers in toom te houden. "Dat waren heel ongelukkige omstandigheden. Daarnaast is het ook onveilig voor mensen die zo lang in de rij staan, want er loopt ook publiek langs dat misschien niet gevaccineerd is." Zo verliep die eerste clubnacht:

Na 14 maanden eindelijk naar de club, maar niet zonder slag of stoot - NOS

Evers merkt wel verbetering ten opzichte van vorig weekend. "De app werkt beter en de testcapaciteit is ook opgeschaald, zien we. De clubs en kroegen in Amsterdam communiceren nu allemaal dat iedereen zonder QR-code buiten blijft. Dat zal ook wel makkelijker te doen zijn, verwacht ik, omdat mensen nu beter voorbereid zijn." De Amsterdamse horecavertegenwoordiger wijst er ook op dat er meer testlocaties zijn dan mensen beseffen. "Nu wordt in de app gevraagd om een postcode in te voeren en dan rollen er drie locaties uit. Als je een andere postcode invoert, dan zie je dat er meer plekken zijn. Dat zou duidelijker moeten worden aangegeven." Horecadirecteur Beljaarts zegt dat er wel een grens ligt tot hoe ver mensen willen reizen om uit te kunnen gaan. "Twintig kilometer heen en terug was voor veel mensen te veel, vorig weekend. Daardoor hebben kroegen niet op volle capaciteit kunnen draaien, en dat is heel kwalijk."

Extra testlocatie Het blijft wel behelpen, vindt ook Evers. We hopen dat de testbewijzen snel worden afgeschaft. Straks is het zo druk dat je er niet meer tegenop kunt testen, en ook bij de clubs wordt het dan te druk. Er gaan meer clubs open en straks gaan ook de grote festivals beginnen." Zo'n festival is Stereo Sunday in Venlo, dat vandaag en morgen 10.000 bezoekers ontvangt. Beide dagen zijn uitverkocht, vertelt woordvoerder Mark Boots. Voor de bezoekers naar binnen kunnen, moeten ze door drie controles. "We hebben bij de ingang de eerste check. Dat is de CoronaCheck-app en de check van het ID-bewijs. Dan wordt het toegangsbewijs gecontroleerd en daarna wordt er gefouilleerd." Om de doorstroming zo soepel mogelijk te laten verlopen is toegang tot het festival breder gemaakt, zegt Boots. Het festival trok ook nog aan de bel toen bleek dat de tijdvakken voor het testen in Venlo, Venray en Roermond volstroomden. "We hebben toen een extra testlocatie toegewezen gekregen op het parkeerterrein van het VVV-stadion."