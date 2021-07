Nederland levert Canadese drugsbaas uit aan Australië

Een Canadees van Chinese afkomst die wordt gezien als een van de grootste drugsbazen ter wereld, mag vanuit Nederland worden uitgeleverd aan Australië. De rechtbank in Rotterdam heeft daar vandaag toestemming voor gegeven.

De 57-jarige Tse Chi Lop zou de leider zijn van een kartel dat in Azië een groot deel van de crystal meth-productie in handen heeft.

Australië wil hem hebben voor de handel in deze drugs. In januari werd hij op verzoek van het land aangehouden op Schiphol.

Hij wordt formeel gezocht voor de smokkel van slechts enkele tientallen kilo's crystal meth, maar zijn advocaat verwacht dat de aanklacht in Australië flink zal worden uitgebreid. Tse Chi Lop zou levenslang boven het hoofd hangen.

Truc

Om hem te kunnen arresteren, is volgens zijn advocaat een truc toegepast. In januari werd de vermeende kartelbaas als ongewenst vreemdeling Taiwan uitgezet op een vlucht naar Canada, zijn thuisland. Volgens de advocaat is expres voor een vlucht gekozen met een overstap in Nederland, zodat hij hier aangehouden kon worden. Dat is volgens de advocaat tegen de regels.

De rechtbank in Rotterdam vindt dat de rechter in Australië moet bepalen of de uitzetting goed is verlopen of niet. De Nederlandse rechtbank gaat uit van een eerlijk proces in dat land.

Of Tse Chi Lop vervolgd zal worden voor meer feiten is nog niet gebleken, zegt de rechtbank. De Nederlandse minister van Justitie en Veiligheid moet daar dan eerst toestemming voor geven. De rechtbank vindt daarom dat de verdachte gewoon kan worden uitgeleverd aan Australië.