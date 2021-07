Vrouw die valpartij veroorzaakte in Tour moet op 14 oktober voor rechter verschijnen

De vrouw die in de Ronde van Frankrijk een massale valpartij veroorzaakte, wordt vervolgd door het Openbaar Ministerie in de Franse stad Brest. De vrouw hield tijdens de eerste etappe een kartonnen bord omhoog, waar Tony Martin niet omheen kon rijden. Tientallen renners belandden op het asfalt.

Een Franse officier van justitie meldt dat de vrouw op 14 oktober in Brest voor de rechter moet verschijnen. De 30-jarige Française is door de politie in Frankrijk vrijgelaten en overgedragen aan het Openbaar Ministerie.

Ingetrokken aanklacht

Na het ongeluk, afgelopen zaterdag, diende de tourorganisatie een aanklacht in tegen vrouw. Donderdag werd duidelijk dat deze was ingetrokken.