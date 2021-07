Thorgan Hazard stapt uit eeuwige schaduw van grote broer Eden: 'Geweldig ontwikkeld'

Met Thor, de Noorse God van donder en bliksem, in zijn naam kan het dan ook geen toeval zijn dat Thorgan beschikt over een vlammend schot. Met een prachtige knal van afstand velde hij het vonnis over Portugal in de achtste finales.

De naam Thorgan is afgeleid van een Belgisch stripfiguur uit de jaren '70, Thorgal. Vader Thierry Hazard, zelf ook ooit profvoetballer, is fan van de fantasy-strip, die gaat over een jongen die wordt opgevoed door Vikings, nadat zijn ruimteschip is gecrasht op aarde.

Aan het woord is Roel Brouwers. De voormalige verdediger zag Thorgan Hazard in 2014 binnenkomen bij Borussia Mönchengladbach. "Hij is een Franstalige Belg, die een beetje Nederlands spreekt. Een vrolijke, spontane en goedlachse jongen. Hij woonde in zijn Gladbach-periode ook in Nederland. Daardoor hadden wij wel een klik."

"Ik ben niet verbaasd dat hij zich zo manifesteert. Hij is nu 28 en eigenlijk op zijn best. Dat bewees hij dit seizoen al bij Dortmund en nu ook bij het Belgische elftal."

Het ging altijd vooral over zijn twee jaar oudere broer Eden. Maar dit EK beleeft Thorgan Hazard zijn grote doorbraak. Met twee belangrijke goals is hij voorlopig van grotere importantie voor de Rode Duivels dan zijn door blessures geplaagde broer.

Na de goal tegen Portugal stuurde Brouwers Hazard nog een appje. "Heel af en toe hebben we nog contact. Ik kreeg ook antwoord van hem, ondanks dat hij bedolven zal zijn onder de berichten. Ik hoop dat hij de rest van dit toernooi zo door blijft gaan."

Eden neemt broertje onder vuur

Op zijn schot heeft Thorgan in zijn jeugd veel geoefend. Al had broer Eden in eerste instantie een andere rol voor hem in gedachten. "In de tuin moest ik van Eden altijd in de goal staan. Hij begon dan als een gek ballen op mij af te vuren", liet Thorgan onlangs optekenen in Het Nieuwsblad.

Gelukkig voor Thorgan kwamen er nog twee broertjes bij (Kylian en Ethan) op wie hij zelf ballen kon schieten. Maar het was Eden die al snel naam maakte in de voetbalwereld. Diens carrière schoot via Lille en topclubs Chelsea en Real Madrid als een komeet omhoog.