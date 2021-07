Verstappen zet dominante rol in Oostenrijk voort: snelste in eerste training

Max Verstappen is op de Red Bull Ring in Oostenrijk verder gegaan met waar hij afgelopen zondag gebleven was: sneller zijn dan al zijn concurrenten in de Formule 1. De leider in het wereldkampioenschap noteerde met 1.05,143 de beste rondetijd in de eerste vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk.

Een week eerder, toen op hetzelfde circuit de GP van Steiermark werd afgewerkt, was Verstappen op vrijdag ook de snelste in de eerste vrije training. Toen noteerde de Red Bull-coureur 1.05,910 in zijn snelste ronde. Op een zachtere band dan een week eerder was hij nu bijna acht tienden sneller.

Prototype band

De coureurs maakten vrijdag in de eerste training gebruik van een nieuwe band van Pirelli, die met ingang van de Grand Prix van Groot-Brittannië (16-18 juli) gaat worden gebruikt. "Niet slecht", zei Verstappen toen hem werd gevraagd hoe de balans van zijn bolide was tijdens het gebruik van de nieuwe banden.