Speldenprikje Mercedes: Hamilton en Bottas voor Verstappen in tweede training

Lewis Hamilton en Valtteri Bottas hebben een speldenprikje uitgedeeld aan WK-leider Max Verstappen. De twee coureurs van Mercedes waren in de tweede vrije training voor de Grand Prix van Oostenrijk een fractie sneller dan de Nederlander, die nog ongenaakbaar was in de eerste sessie in de ochtend. Hamilton was in de tweede training de snelste met 1.04,523.

Bottas gaf zijn teamgenoot weinig toe met 1.04,712. Verstappen gaf weer driehonderdste toe op de Fin. Daarmee waren de drie een stuk sneller dan in de tweede training een week eerder op hetzelfde circuit. Toen was Verstappen die afgelopen zondag de Grand Prix van Steiermark op de Red Bull Ring overtuigend won, met 1.05,412 de snelste.

Prototype band

De coureurs maakten vrijdag in de trainingen gebruik van een nieuwe band van Pirelli, die met ingang van de Grand Prix van Groot-Brittannië (16-18 juli) gaat worden gebruikt. "Niet slecht", zei Verstappen toen hem in de eerste training werd gevraagd hoe de balans van zijn bolide was tijdens het gebruik van de nieuwe banden.