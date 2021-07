Zwitserland hoopt op Alpen-Messi, die zelf liever zoals Ronaldo wil zijn

De Zwitserse ster Xherdan Shaqiri wordt liefkozend ook wel de Alpen-Messi genoemd, maar zijn grote voorbeeld is eigenlijk Ronaldo. De Braziliaanse welteverstaan, de spits die zijn Brazilië in 2002 hoogstpersoonlijk naar de wereldtitel leidde.

Omdat ze na de wonderbaarlijke ontsnapping tegen Frankrijk blaken van het vertrouwen. Omdat Spanje ook niet op zijn best is deze zomer. En omdat ze met de halve finale iets kunnen halen wat in vijftien eerdere deelnames aan grote eindrondes nog nooit eerder is gelukt.

En met een Messi in de ploeg is helemaal alles mogelijk.

De vergelijking houdt niet op met een briljant linkerbeen, de explosiviteit als voetballer of hun postuur. Ze zijn allebei klein, schelen maar een centimeter, en volgens de persoonsgegevens die aan de databank voor voetballers werden doorgegeven ook precies even zwaar.

Overgewicht

Shaqiri oogt wel wat gedrongen, maar diende de critici, die meenden dat hij met overgewicht zou kampen, al van repliek door bij het vieren van belangrijke goals zijn shirt omhoog te trekken.

Xherdan Shaqiri schiet Zwitserland langs Turkije in de groepsfase van dit EK: