Beliën niet beschikbaar voor Nederlandse volleybalploeg op EK

Yvon Beliën doet volgende maand niet mee aan het EK volleybal. De 27-jarige middenaanvalster richt zich op het nieuwe seizoen met haar Italiaanse club Il Bisonte Firenze.

Beliën werd in februari geopereerd aan een stressfractuur in haar linkerscheenbeen. "Inmiddels voel ik me fysiek goed, maar op dit moment kies ik ervoor mij niet beschikbaar te stellen voor het EK", zegt ze. "Ik wil zo sterk mogelijk aan het clubseizoen in Italië beginnen."

EK volleybal

"We merken dat de combinatie tussen professioneel clubvolleybal en het nationale team belastend is", aldus Joop Alberda, technisch directeur van de Nederlandse volleybalbond. "Het is aan ons om ervoor te zorgen dat het team altijd doorgaat en dat iedere positie sterk genoeg bezet is."

Het EK volleybal wordt van 18 augustus tot en met 4 september gespeeld in vier landen: Servië, Bulgarije, Kroatië en Roemenië. In de groepsfase speelt Nederland tegen Roemenië, Turkije, Finland, Oekraïne en Zweden.