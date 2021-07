Justitie eist 27 jaar tegen Syrische vluchteling voor executie militair

In onderstaande video zie je een fragment van de video. Beelden van de executie laten we niet zien:

Een belangrijk bewijsstuk is een gruwelijke video die tijdens de rechtszaak is vertoond. Op het filmpje van negen minuten is te zien hoe de ernstig gewonde en geboeide militair in een jeep naar de oever van de rivier de Eufraat wordt gereden. Daar wordt met een revolver en een kalasjnikov door verschillende mensen 26 keer op hem geschoten.

De nu 49-jarige Al K. vluchtte in 2013 naar Nederland, nadat hij eerder uit het regeringsleger van president Assad was gedeserteerd. De verdenking is dat hij na zijn desertie leiding gaf aan een strijdgroep die gelieerd was aan terreurorganisatie Jabhat al-Nusra. In die hoedanigheid zou hij ook de executie van de militair hebben uitgevoerd.

Justitie heeft tegen de Syrische vluchteling Ahmad al K. een gevangenisstraf geëist van 27 jaar voor zijn betrokkenheid bij het doodschieten van een Syrische militair. Die werd in 2012 in Syrië met een groot aantal schoten om het leven gebracht. Dat is volgens justitie een oorlogsmisdrijf.

Om het bewijs rond te krijgen werd ook gebruik gemaakt van een undercoveragent. Tegen hem gaf Al K. toe dat hij in de executievideo is te horen. Stemonderzoek bevestigde dat het inderdaad om de verdachte gaat.

Al K. werd in 2019 in het Zeeuwse Kapelle opgepakt. Daar woonde hij al jaren met zijn vrouw en kinderen, die hij na zijn eigen vlucht had laten overkomen. Zijn arrestatie was een schok in Kapelle. Hij stond er bekend als een vriendelijke man, die speelde bij de lokale voetbalclub en ook in het dorp naar de kerk ging.

Actievere opsporing

De naam van Al K. was jaren eerder, in 2016, komen bovendrijven in een Duits strafrechtelijk onderzoek. Daarna leidde het spoor naar Nederland.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie probeert sinds een paar jaar actiever oorlogsmisdaden in Syrië op te sporen. Bewijsmateriaal vinden is vaak lastig, omdat er geen onderzoek in Syrië kan worden gedaan. Dit is de eerste zaak waarin iemand voor een executie terechtstaat.