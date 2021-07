Complotdenkers Bodegraven moeten stoppen met beschuldigingen

Drie mannen die online complotverhalen verspreiden over een satanisch-pedofiel netwerk en rituele kindermoorden in Bodegraven moeten daar onmiddellijk mee stoppen. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat was aangespannen door de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. De beweringen leidden er afgelopen winter toe dat complotdenkers de begraafplaats in Bodegraven overstelpten met bloemen.

Volgens de rechter is er geen enkel bewijs voor de aantijgingen, die tot veel onrust onder de inwoners van de gemeente leiden. De rechter bepaalde ook dat de drie mannen al hun eerder gepubliceerde verhalen van het internet moeten verwijderen. Als zij dat niet doen moeten zij dwangsommen betalen en kunnen zij uiteindelijk zelfs worden gegijzeld.

Een van de drie complotdenkers werd recent veroordeeld tot negen maanden gevangenisstraf, waarvan drie voorwaardelijk, voor het maken van opruiende en bedreigende filmpjes. Die waren onder meer gericht tegen de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de advocaat van de gemeente en tegen RIVM-directeur Jaap van Dissel.

Grote impact

De drie mannen, van wie er twee inmiddels in het buitenland wonen, verspreiden al geruime tijd online verhalen over een satanisch-pedofiel netwerk in Bodegraven. Zij noemen namen van mensen die daarbij volgens hen betrokken zijn als dader of slachtoffer en roepen medestanders op tot actie, zoals het leggen van bloemen op een gemeentelijke begraafplaats.

Begin dit jaar kwamen tientallen mensen naar die begraafplaats om bloemen en pamfletten op kindergraven achter te laten. Behalve in Bodegraven legden de complotdenkers ook bloemen bij de graven van Marianne Vaatstra en Nicky Verstappen. Zij zijn volgens de samenzweringstheorie ook vermoord door 'satanisten'.

"Het heeft grote impact op de veiligheid en de openbare orde in Bodegraven. Het leidt tot immens verdriet bij nabestaanden en zorgt voor gevoelens van onveiligheid", zei de advocaat van de gemeente tijdens een eerdere zitting. "Tientallen mensen voelen zich beschadigd en geïntimideerd."

Ook de burgemeester van Bodegraven kreeg doodsbedreigingen en een gepensioneerde huisarts moest zijn huis beveiligen.