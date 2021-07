Rechter veegt bezwaren Facebook tegen zaak Consumentenbond van tafel

De Nederlandse rechter is in principe bevoegd om een uitspraak te doen in de rechtszaak die de Consumentenbond met de Data Privacy Stichting (DPS) heeft aangespannen tegen Facebook. Dat blijkt uit een recent vonnis van de rechtbank Amsterdam. De Consumentenbond en DPS eisen in een zaak die vorig jaar werd aangespannen dat Facebook Nederlandse gebruikers compensatie betaalt voor privacyschendingen.

Facebook maakte op procedurele gronden bezwaar. Het bedrijf stelde dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is om erover te oordelen en dat DPS niet-ontvankelijk is. Het Nederlands recht zou ook niet van toepassing zijn. Verder wilde Facebook dat eerst de uitkomst van andere rechtszaken wordt afgewacht en het wilde in afwachting van een uitspraak al tussentijds in hoger beroep kunnen gaan.

Op al deze punten zijn de eisen van Facebook nu door de rechtbank afgewezen. Daarmee is de weg vrij voor de inhoudelijke behandeling van de zaak, die op 20 oktober begint.

Juridische hobbels

De Consumentenbond en DPS reageren blij. "Een flinke opsteker voor de ruim 10 miljoen gedupeerden", noemt directeur Sandra Molenaar van de Consumentenbond het vonnis. Volgens haar probeerde Facebook "allerlei juridische hobbels op te werpen en de zaak zoveel mogelijk te vertragen". Ze is blij dat die poging is mislukt. "Nu kunnen we echt aan de slag en zorgen dat consumenten krijgen waar ze recht op hebben."

Voorzitter Dick Bouma van DPS noemt het een belangrijke eerste stap. "De uitspraak laat zien dat het loont om als collectief een vuist te maken tegen techgiganten die privacyrechten met voeten treden."

Facebook zegt in een reactie dat het beschermen van privacy belangrijk is voor het bedrijf. "Gebruikers hebben controle over de gegevens die ze delen en we zijn transparant over de manier waarop die gebruikt worden." Daarnaast wijst het bedrijf erop dat Facebook-gebruikers toegang kunnen krijgen tot hun eigen informatie en deze kunnen downloaden of verwijderen.

185.000 mensen

De Consumentenbond en DPS hebben Facebook aangeklaagd omdat het privégegevens van gebruikers verzamelde en deze zonder toestemming toegankelijk maakte voor derden. Behalve informatie over geslacht, leeftijd en woonplaats, ging het ook om de apps die werden gebruikt, informatie over Facebookvrienden en surfgedrag buiten het platform. De dagvaardingen hebben betrekking op de periode van 2010 tot 2020.

De Consumentenbond en DPS hebben Facebook-gebruikers gevraagd zich bij de zaak aan te sluiten. Inmiddels hebben zo'n 185.000 mensen dat gedaan en de teller loopt volgens de Consumentenbond nog steeds op. Overigens is het niet zo dat alleen compensatie wordt gevraagd voor mensen die zich bij de claim hebben aangesloten. Wat voor bedragen worden geëist, is nog niet bekend.