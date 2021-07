Bertens sleept zich richting het einde van haar loopbaan: 'Dit gun je haar niet'

Kiki Bertens - Getty Images

Met een flauwe zwaai naar het publiek verliet Kiki Bertens deze week de baan na haar troosteloze nederlaag op Wimbledon. Het was een nieuwe teleurstelling voor de Zuid-Hollandse tennisster: haar imposante carrière lijkt als een nachtkaars uit te gaan. Bertens hoopte na de bekendmaking van haar tennispensioen de ontspanning te vinden om in de laatste toernooien nog een aantal mooie prestaties neer te zetten. Maar de batterij lijkt helemaal op. "De wil is er wel, maar ik kan het niet meer. Het wordt steeds lastiger om weer die baan op te stappen als het op deze manier gaat", uitte Bertens haar teleurstelling. Zoals het er nu naar uitziet neemt een van Nederlands beste tennissters ooit in augustus afscheid van haar tennisloopbaan, in de kille omgeving van de Olympische Spelen in Tokio, waar er een streng coronaregime geldt. Niet bepaald het podium wat Bertens in gedachte moet hebben gehad.

Kiki Bertens in actie tijdens haar eersterondepartij op Wimbledon - AFP

"Er zit helemaal niets meer in, zo lijkt het. Ze heeft geen vertrouwen, geen gevoel en ook geen beleving. Ze probeert het nog wel, maar het werkt gewoon niet. Dat is erg treurig. Dit gun je haar niet", zegt NOS-commentator Mark Brasser. "Het voelt alsof ze in haar hoofd al is gestopt. Ik zie nu geen Bertens die nog een keer alles op alles wil zetten. Je hoopt op een waardig afscheid, maar de absolute motivatie en de wil is er niet meer." "En Wimbledon is natuurlijk ook niet echt het toernooi, op gras, waar je even vertrouwen kan tanken. Het is te hopen dat Kiki in Tokio in het dubbelspel met Demi Schuurs nog wat moois gaat doen, want op deze manier zie ik het in het enkelspel niet gebeuren."

'Kiki zou een medaille verdienen' Demi Schuurs vormt tijdens de Olympische Spelen in Tokio een koppel met Bertens in het dubbelspel en gaat er naar eigen zeggen alles aan doen om er met haar goede vriendin een succes van te maken. "Ik vind het knap dat Kiki de keuze heeft gemaakt om te stoppen. Veel mensen denken dat een tennisloopbaan zo vanzelfsprekend is, maar het is keihard werken. Als klein land moeten we trots zijn op wat Kiki allemaal heeft bereikt." "In Tokio kunnen we zeker voor een medaille gaan. We weten dat we het kunnen. Ik vind het ook een eer dat Kiki met mij wil spelen. En als ze niet goed in haar vel zit? Dan probeer ik haar er bovenop te helpen. Ik ben een persoon die zijn partner altijd goed wil laten voelen. Een medaille zou Kiki zeker verdienen."

Het vooralsnog roemloze afscheid van Bertens gaat Martin van der Brugghen aan het hart. Hij is de tenniscoach die Bertens als zesjarig meisje ging trainen en haar vervolgens naar de top van de wereld begeleidde. "Het doet best pijn, want iemand met zo'n loopbaan verdient dit niet. We kunnen allemaal roepen dat het zonde is, maar Kiki moet het zelf doen. Haar hoofd wil niet meer. En daar baalt ze zelf ook van." Verbazingwekkend telefoongesprek Van de Brugghen werkte tot en met 2016 met Bertens samen, waarna omstandigheden ervoor zorgden dat de twee elkaar nog weinig spraken en alleen via Whatsapp nog wat contact hadden. Maar "een onverklaarbare ingeving" bij Van der Brugghen herstelde vorig maand het contact tussen de coach en Bertens. "Ik weet niet waarom, maar ik zat in de auto en ik vond dat ik Kiki gewoon moest bellen om te kijken hoe het met haar is", vertelt Van der Brugghen. "Kiki reageerde natuurlijk helemaal verbaasd en ze vertelde me dat ze mij ook wilde gaan bellen, omdat ze van plan was de dag erna haar afscheid aan te kondigen. We hebben elkaar jaren niet gesproken en dan bel ik haar op zo'n moment. Wat een toeval."

Een hoogtepunt uit de loopbaan van Kiki Bertens: de titel in Madrid in 2019 na haar zege op Simona Halep - EPA

Van der Brugghen en Bertens spreken vervolgens een kwartier met elkaar ("het was een hartelijk gesprek") en beloven in de toekomst weer contact met elkaar op te nemen. "Er ging op zo'n moment wel van alles door mijn hoofd", zegt Van der Brugghen. "We hebben zoveel meegemaakt samen. Dat was wel een bijzonder moment." "Ik hoop dat Kiki mij in de toekomst kan helpen met de tennisjeugd (Van der Brugghen heeft een eigen tennisschool in Berkel en Rodenrijs, red.) Zij is zo'n groot voorbeeld voor iedereen." De reactie van Kiki Bertens vorige maand na de bekendmaking van haar tennispensioen: