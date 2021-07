EK gaat verder met kwartfinales: kraker België-Italië en nieuwe Zwitserse stunt?

Lost de gouden generatie Belgische voetballers eindelijk zijn belofte in? Lukt het Engeland om, als het de laatste vier haalt, het thuisvoordeel uit te buiten? Of zorgt Denemarken, Zwitserland of een andere outsider voor een daverende verrassing?

De kwartfinale tussen België en Italië, beiden gezien als kanshebber voor de eindzege, is op voorhand de meest aansprekende wedstrijd. Italië maakte indruk in de groepsfase, maar had het in de achtste finale lastig met Oostenrijk. Pas in de verlenging kregen de Italianen hun buurman op de knieën.

Italië kijkt op basis van de historie met veel vertrouwen uit naar de strijd met België. Van de drie eerdere EK-ontmoetingen verloor Italië er niet één. In 1980 eindigde het onderlinge duel in 0-0 en zowel in 2000 als in 2016 stapte Italië met een 2-0 zege van het veld. België wist in totaal slechts 4 van de 22 ontmoetingen met Italië te winnen.