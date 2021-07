Boy Scouts betaalt 850 miljoen dollar aan 60.000 misbruikslachtoffers

De Amerikaanse scoutingkoepel BSA wil 850 miljoen dollar (ongeveer 700 miljoen euro) vrijmaken voor schadevergoeding voor slachtoffers van seksueel misbruik. Boy Scouts of America hoopt met de schikking, een van de grootste ooit in de VS, een faillissement te kunnen voorkomen.

De scoutingorganisatie heeft voor de schikking overeenstemming bereikt met zo'n 250 lokale afdelingen en drie belangengroepen van 60.000 mannen die scoutingleiders van seksueel misbruik beschuldigen. Verschillende verzekeraars van de BSA, die het geld zullen moeten uitkeren, zullen de afkoopregeling waarschijnlijk aanvechten bij de rechter; zij vinden dat er een te genereus bod is gedaan.

De Boy Scouts, opgericht in 1910, gaf toe dat seksueel misbruik een aanhoudend probleem was binnen de organisatie. Een zwarte lijst met overtreders hielp nauwelijks. Nieuwe richtlijnen, zoals een regel dat leiders niet meer met individuele kinderen alleen mogen zijn, moeten verbetering brengen.

Lokale afdelingen zullen samen zo'n 250 miljoen dollar moeten opbrengen. Sommige hebben al gezegd dat ze daardoor misschien terrein moeten verkopen. Naast een schadevergoeding zijn er ook afspraken gemaakt om herhaling te voorkomen, zoals een verplichting om gevallen van misbruik te melden.

Uitstel van betaling

Boy Scouts of America is met miljoenen leden een van de grootste jeugdorganisaties van de VS. De BSA vroeg vorig jaar uitstel van betaling aan na een hausse aan rechtszaken over misbruik door hopmannen of vaandrigs. Na een oproep misbruik te melden stroomden tienduizenden klachten binnen.

De scoutingorganisatie verloor afgelopen jaar veel leden: van bijna 2 miljoen in 2019 tot 1,1 miljoen in 2020. Het ledenaantal is sindsdien nog verder geslonken tot zo'n 750.000. Dat kwam overigens niet alleen door het misbruikschandaal, maar ook door de pandemie, waardoor fysieke bijeenkomsten veelal afgelast moesten worden.