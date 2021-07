Etappe 7: alles is mogelijk in de langste Touretappe in twintig jaar

Een massasprint zullen we vandaag vermoedelijk niet krijgen. De eerste 150 kilometer kennen nog geen obstakels, maar zeker in het tweede deel gaat het flink op en af, met vijf gecategoriseerde beklimmingen.

In het jaar 2000 - geletruidrager Mathieu van der Poel was vijf jaar en waarschijnlijk nog niet zo lang van zijn zijwieltjes af - moest het peloton voor het laatst zo lang fietsen: ruim 254 kilometer van Belfort naar Troyes. Erik Zabel sprintte naar de ritzege.

Wie van lange Touretappes houdt, komt vandaag helemaal aan zijn trekken. De zevende etappe van Vierzon naar Le Creusot telt namelijk 249,1 kilometer en is daarmee de langste Touretappe van de afgelopen twintig jaar.

De zevende etappe gaat om 11.00 uur van start en is vanaf 12.20 uur te zien op NPO 1, NOS.nl en in de NOS-app. Hoe pak je zo'n lange etappe eigenlijk aan als tv-kijker?

"Ik denk ook niet dat de klassementsmannen echt moeten, ze hebben niet echt het gevoel dat ze Mathieu uit de trui moeten rijden", aldus Sinkeldam donderdagavond in De Avondetappe. "Het is wel een dag voor de aanvallers. En als er een grote groep wegrijdt, is het lastig controleren voor de Alpecin-ploeg van Van der Poel."

Volgens Ramon Sinkeldam, renner van Groupama-FDJ die de Tour dit jaar aan zich voorbij ziet gaan, is er van alles mogelijk: "Als hij bij die klim aanvoelt dat hij niet kan volgen, als ze echt lang hard gaan rijden, dan laat hij het volgens mij wel lopen. Maar Mathieu heeft al heel vaak dingen gedaan waarvan ik dacht dat hij het niet zou kunnen."

De lastigste klim is de voorlaatste: de Signal d'Uchon, een 5,8 kilometer lange col van de tweede categorie met een stijgingspercentage van 5,6. De top ligt op 18 kilometer van de finish. Is dat een klim waar Van der Poel misschien moet vrezen voor zijn gele trui?

De geletruidrager zelf zei een harde strijd te verwachten. "De verschillen zijn niet zo groot, dus er zullen zeker jongens zijn die voor het algemeen klassement willen gaan. We zullen zien."

De etappe lijkt al met al een kolfje naar de hand van punchers als Julian Alaphilippe, Wout van Aert en, we noemen hem toch maar, Mathieu van der Poel.

De zevende etappe in de Tour de France is rechtstreeks te volgen bij de NOS via televisie, radio en internet.

De uitzending op NPO 1 en de livestream begint om 12.20 uur. Vanaf 14.00 uur is de etappe ook te volgen via Radio Tour de France op NPO Radio 1.

Rit zeven is van start (11.00 uur) tot finish (rond 17.30 uur) ook te volgen via een liveblog op NOS.nl en in de NOS-app.