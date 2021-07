Wekdienst 2/7: Merkel bezoekt het VK • Kinderen boven 12 kunnen prikafspraak maken

Merkel Johnson - ANP

Goedemorgen! De Duitse bondskanselier Merkel gaat op bezoek bij de Britse koningin en premier Johnson. Kinderen van 12 of ouder kunnen vanaf vandaag een afspraak maken voor een vaccinatie. Het weer: het is vanochtend eerst bewolkt. Later komt er meer zon, maar ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 22 graden. In het weekend is het wisselvallig en iets warmer.

Ga je de weg op? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden. Check hier de dienstregeling voor het spoor. Wat kun je vandaag verwachten? Kinderen van twaalf jaar of ouder kunnen vanaf vandaag een afspraak inplannen voor een coronavaccinatie. Eerder deze week besloot minister De Jonge dat ook zij voor een prik in aanmerking komen.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel is in het Verenigd Koninkrijk. Ze ontmoet de Britse premier Johnson en later ook koningin Elizabeth. Merkel zal het met Johnson onder meer hebben over de Duitse inreisbeperkingen voor onder meer Britten, die zijn ingesteld vanwege de deltavariant. Merkel wil dat de hele EU Britten een quarantaineverplichting oplegt.

Op het EK voetbal staan de eerste kwartfinales op het programma. Spanje speelt om 18.00 uur tegen Zwitserland, dat wereldkampioen Frankrijk uitschakelde. Om 21.00 uur begint België tegen Italië. De winnaars spelen tegen elkaar in de halve finale.

In Limburg kiezen de Provinciale Staten een nieuw provinciebestuur. In april traden het College van Gedeputeerde Staten en de gouverneur af vanwege een subsidieschandaal waarbij een gedeputeerde betrokken was. Sindsdien was er een politieke impasse. De zes kandidaat-gedeputeerden zijn zelf uitgekozen door waarnemend gouverneur Johan Remkes, omdat de Staten er zelf niet uitkwamen.

Wat heb je gemist? D66, GroenLinks en de PvdA willen dat het kabinet dit jaar nog een kolencentrale sluit. Anders lukt het volgens hen niet om te voldoen aan het Urgenda-vonnis. "Afspraak is afspraak", zegt D66-Kamerlid Boucke. "We moeten voldoen aan de uitspraak van de rechter. Nederland is een rechtsstaat." De partijen vinden ook dat er iets geregeld moet worden voor het personeel van de kolencentrale die dicht moet. Een versnelde sluiting heeft wel financiële consequenties. Het energiebedrijf dat eigenaar is, loopt inkomsten mis en moet kosten maken, en moet daarvoor schadeloos worden gesteld. Wat dat mag kosten wil Boucke niet noemen.

Anders nieuws uit de nacht: Ruim 13.000 bedrijven na coronasteun alsnog opgeheven: Het gaat volgens het CBS om twee procent van het totaal aantal bedrijven dat van de overheid coronasteun kreeg. Vooral in de horeca werden relatief veel bedrijven opgeheven.

'Beoogde medecurator Britney Spears wil zich terugtrekken': Aanleiding is de emotionele verklaring van Spears over haar ondertoezichtstelling, vorige week. Volgens het bedrijf was hen verteld dat de ondertoezichtstelling vrijwillig was. Maar voor de rechtbank de zangeres een emotionele verklaring af bij de rechter, waarin ze smeekte om haar "vrij te laten". Ze vertelde dat ze zich een slaaf voelt.

Aanklachten ingediend tegen financieel topman van familiebedrijf Trump: Allen Weisselberg wordt beschuldigd van belastingontduiking. Hij zou onder meer een appartement en auto's hebben gekregen, die hij niet opgaf aan de Belastingdienst. Weisselberg zegt onschuldig te zijn. Trump zelf noemt het onderzoek politiek gemotiveerd en spreekt van een heksenjacht van de Democraten.

En dan nog even dit: Iedere dag praten we je in een video bij over alles wat je moet weten van het EK voetbal 2021. Vandaag: de kraker België-Italië en verrassing Zwitserland tegen Spanje:

