Verstappen gaat op herhaling in Stiermarken, maar nu met oranjeleger op tribune

Max Verstappen in 2019 op het circuit van Oostenrijk, met Nederlandse fans op de tribune - ANP

Enkele duizenden fans waren afgelopen weekend getuige van Max Verstappens dominantie in de thuisrace van zijn team: de Grand Prix van Stiermarken. Komend weekend krijgt de WK-leider een gouden kans om het gat met rivaal Lewis Hamilton te vergroten. Op hetzelfde circuit: de Red Bull Ring. Met twee verschillen: nu heet het evenement de Grand Prix van Oostenrijk en de tribunes zullen veel voller zijn. En overwegend oranje. Prachtig plaatje "Ik mag niet zeggen hoeveel mensen er exact komen, maar het zullen er veel zijn. Het wordt volle bak", zegt Manuel Resch van de Red Bull Ring. Berichten over circa 100.000 toeschouwers weigert de woordvoerder te bevestigen. "De overheid heeft de coronamaatregelen net versoepeld en dat betekent dat je gewoon naast elkaar op de tribune mag zitten. Ga er maar vanuit dat het hier bijna net zo oranje wordt als in 2019, toen hier voor het laatst een Formule 1-race met publiek was. Het wordt een prachtig plaatje."

Een zee van Max Verstappen-supporters tijdens de Grand Prix van Oostenrijk in 2019 - Red Bull Content Pool

Verstappen is populair in Oostenrijk. Hij is het oogstende boegbeeld van de Oostenrijk-Britse renstal Red Bull Racing en de oogappel van de Oostenrijkse topadviseur en oud-coureur Helmut Marko. Het was Marko die Verstappen als tiener ontdekte en zeven jaar geleden zonder rijbewijs in het diepe Formule 1-bad mikte. De missie om van Verstappen de jongste Formule 1-wereldkampioen ooit te maken mislukte, maar nu lijkt alles op zijn plek te vallen.

Max Verstappen tijdens een persmoment - Red Bull Content Pool

De statistieken spreken voor zich. Red Bull Racing heeft vier races op rij gewonnen. Ongekend in een tijdperk waarin Mercedes de lakens al zeven jaar uitdeelt. Of uitdeelde. Zelfs Verstappen bevestigt inmiddels dat de pikorde verschuift. "Mercedes moet duidelijk wennen aan deze situatie. Ze zijn dit niet gewend. Ze zijn jarenlang niet uitgedaagd." Seizoen beslist? Curieus is de houding van Mercedes. Na de vierde nederlaag op rij liet teamleider Toto Wolff zich ontvallen dat er geen grote stappen meer worden gezet om de huidige auto door te ontwikkelen. "We focussen op volgend seizoen en er komen geen grote updates meer." Daarmee suggereerde Wolff dat het seizoen al is beslist.

Max Verstappen en Lewis Hamilton bij de GP van Frankrijk - AFP

Heeft Mercedes de handdoek in de ring geworpen? Het had er alle schijn van, zeker toen wereldkampioen Hamilton zich na de vorige race ook nog liet ontvallen dat hij al wekenlang geen updates van zijn auto had gezien. Red Bull Racing's teambaas Christian Horner was er als de kippen bij om te zeggen dat hij er niets van geloofde. Inmiddels bevestigt Mercedes dat er wel degelijk het nodige in de pijplijn zit om de W12-bolide sneller te maken. Welles-nietes Verstappen zegt het schimmige welles-nietes-spel wel te snappen. "Het hoort bij de Formule 1. Ik maak me er niet zo druk om. Natuurlijk gaan ze niet zomaar opgeven. Ik verwacht dat we vechten tot het einde." "Wij blijven verbeteren en doorontwikkelen", zegt Verstappen. "Er komen dit jaar nog wel wat dingetjes aan. Dat is de essentie van Formule 1. Het WK leiden is mooi, maar het is de kunst om dat zo te houden en we hebben nog dik vijf maanden te gaan."

De top-5 van de WK-stand in de Formule 1 - NOS

Het oranjeleger heeft een mooi moment geprikt: Verstappen is op weg naar zijn vijftigste podium en zijn vijftiende grand prix-zege. "Ik heb er zin in. Prachtig dat er zoveel fans komen. We hebben hun sfeer enorm gemist. Ik hoop dat ze een mooi raceweekend krijgen." Saai vindt Verstappen het niet, twee races op rij op dezelfde baan. "Ik vind het hier altijd leuk. We presteren hier altijd goed en een thuisrace motiveert altijd." De dominante zege zegt hem weinig. "Ik verwacht niet dat we dat zomaar herhalen. Mercedes heeft geleerd van gemaakte fouten. Het zal sowieso dichter bij elkaar zitten en bovendien is het weer onvoorspelbaar. Het is minder warm. Dat gaat zeker een rol spelen."

Max Verstappen wordt door zijn Red Bull-teamgenoten gefeliciteerd met de winst van de GP van Stiermarken - AFP

Stel dat Verstappen weer wint op de Red Bull Ring, dan zullen fans zijn recente 'burn-out' moeten missen. De WK-leider bekroonde zijn zege vorige week door bij het vallen van de vlag af te remmen en met zijn auto een handtekening op het asfalt te zetten. De wedstrijdleiding ziet de uiting van vreugde eenmalig door de vingers, maar zal een volgend vergrijp bestraffen. "Ik zal de volgende keer een paar donuts draaien", grapt Verstappen. "Nee, ik zal dat niet meer doen. Op het bewuste moment vond ik het leuk. Ik keek goed in mijn spiegel en dacht dat het ook veilig was, maar ik snap dat ze het niet meer willen zien."