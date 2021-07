Partijloos Kamerlid Den Haan overweegt overstap naar andere fractie

Liane den Haan, van fractie-Den Haan, "overweegt serieus" om zich aan te sluiten bij een andere partij in de Tweede Kamer. Dat zegt ze tegen de NOS.

Den Haan kwam ruim drie maanden geleden in de Tweede Kamer als enige Kamerlid van 50Plus, maar stapte kort daarna op bij de ouderenpartij. Sindsdien is ze partijloos Kamerlid.

Drie partijen hebben haar "concreet" gevraagd zich bij hen aan te sluiten, zegt Den Haan. "Ik hoor vaak: je bent van de inhoud."

Welke partij dan?

Welke partijen geïnteresseerd zijn, wil ze nog niet kwijt. In het verleden zat ze in de gemeenteraad van Woerden, eerst voor D66, na ongeveer een jaar stapte ze over naar Progressief Woerden, een samenwerkingsverband van PvdA en GroenLinks.

Den Haan neemt na de zomer een besluit, zegt ze. Een andere optie is het oprichten van een eigen partij. "Ik heb een lang reces om erover na te denken." Voorwaarde is wel dat ze zich hard kan blijven maken voor de belangen van ouderen.

Reglementair is er geen bezwaar om over te stappen; het staat Kamerleden vrij om zich aan te sluiten bij een andere fractie. Mocht Den Haan het doen, dan gaat het aantal fracties in de Kamer terug van achttien naar zeventien.