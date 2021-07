Tien Canadese kerken beklad op nationale feestdag

De politie in de Canadese provincie Alberta doet onderzoek naar zeker tien bekladdingen van katholieke kerken. Onder meer de deuren van de kerken zijn besmeurd met rode en oranje handafdrukken en teksten als "Our lives matter" - "Onze levens doen ertoe" - en "Vervolg de priesters". Ook zijn Maria- en Jezusbeelden beklad en zijn er ramen ingegooid.

De bekladdingen volgen op een reeks vondsten van massagraven met de resten van honderden inheemse kinderen bij voormalige kostscholen. Op die internaten zaten tussen 1850 en 1970 ongeveer 150.000 inheemse kinderen die hier gedwongen werden te assimileren aan de dominante Europese cultuur. Kinderen werden er ernstig fysiek en geestelijk mishandeld en velen stierven.

Op een bord een van de getroffen kerken was groot het getal 751 geklad, een verwijzing naar 751 ongemarkeerde graven die bij een internaat in Saskatchewan zijn ontdekt. Bij een andere kerk was het getal 215 te zien, een verwijzing naar een van de andere massagraven.

Vluchtelingen

De gruwelijke vondsten leiden tot veel spanningen in het land en wierpen een donkere schaduw over de viering van de nationale feestdag Canada Day, gisteren, toen een aantal inheemse groepen ook demonstreerden. De woede van veel stammen richt zich op de Canadese regering en de katholieke kerk. De afgelopen weken ging een aantal kerken in vlammen op.

Premier Kenney van Alberta heeft een van de besmeurde kerken, de African Evangelical Church, bezocht en roept op tot bezinning. Hij benadrukt dat de hele geloofsgemeenschap van deze specifieke kerk bestaat uit vluchtelingen. "Deze mensen zijn naar Canada gevlucht in de hoop dat ze hier veilig hun geloof kunnen belijden. Dit is waar we terechtkomen met haat op basis van collectieve schuld aan historisch onrecht."

De politie in de stad Calgary reageert op de nieuwste bekladdingen met begrip voor de heftige emoties, maar benadrukt dat dit soort vandalisme illegaal is en dat het de gemeenschap verder verdeelt. De daders worden gezocht.