Nieuwe kandidaat-voorzitter wil PvdA met GroenLinks laten fuseren

Drie kandidaten willen de nieuwe voorzitter van de PvdA worden. Vandaag heeft de 28-jarige Frank van de Wolde uit Utrecht zich gemeld om de huidige voorzitter Nelleke Vedelaar op te volgen. Eerder meldden campagnestrateeg Pieter Paul Slikker en de fractievoorzitter van Den Bosch, Gerard Bosman, zich.

Van de Wolde spreekt zich duidelijk uit voor een fusie met GroenLinks. Na de slechte verkiezingsuitslag van zowel de PvdA als GroenLinks in maart publiceerde hij met enkele partijgenoten en GroenLinks-leden het manifest 'Samen Rood Groen'. Dit pleidooi voor nauwe samenwerking is intussen door duizenden PvdA'ers en GroenLinksers ondertekend.

"De grote problemen in onze samenleving vragen om een sterke linkse beweging", stelt Van de Wolde. Hij refereert aan de of woningcrisis, de klimaatcrisis en "problemen in het hart van de democratie en rechtsstaat".

De leden van de PvdA kiezen in september hun nieuwe voorzitter.