Openbaar aanklager eist opnieuw snel inzage in belastingpapieren Trump

Er is een nieuwe stap gezet in het onderzoek naar mogelijke belastingfraude door de Amerikaanse president Donald Trump. Openbaar aanklager Cyrus Vance van Manhattan heeft er bij de rechter wederom op aangedrongen de belastingpapieren van Trump en zijn bedrijf snel in handen te krijgen. Dit blijkt uit stukken die maandag zijn ingediend bij de rechtbank.

De openbaar aanklager zegt vandaag dat hij "langdurig crimineel gedrag bij de Trump-organisatie" wil onderzoeken, zo schrijft persbureau AP. "Iedere dag die verstrijkt, vergroot de kans dat bewijsmateriaal verloren gaat", schrijven de advocaten van Vance. Rechter Victor Marrero heeft de volgende zitting gepland voor half augustus.

President Donald Trump noemde het verzoek van de openbaar aanklager in een persconferentie in het Witte Huis "een voortzetting van de heksenjacht".

Correspondent Marieke de Vries benadrukt dat Vance de druk op het proces wil houden. "Hij doet dit om het strafrechtelijk onderzoek naar eventueel wangedrag van Trump nog voor de verkiezingen af te ronden, zodat kiezers weten op wie ze wel of niet moeten stemmen", zegt De Vries. "Maar het is met nog drie maanden tot de verkiezingen de vraag of dit lukt."

Minder kapitaal

Trump heeft de vrijgave van zijn belastingaangiftes en boekhouding vanaf het begin aangevochten. Zijn verweer is dat een president niet strafrechtelijk vervolgd mag worden, omdat dat hem zou hinderen in het uitvoeren van zijn belangrijke taak als president.

Vance baseert zich in de aanklacht op openbare en publieke stukken in kranten, onder meer in de Washington Post, waarin staat dat Trump in werkelijkheid veel minder kapitaal bezit dan hij doet voorkomen.

Ook verwijst de New Yorkse openbaar aanklager naar de verhoren van Michael Cohen, de voormalig advocaat van Trump. In maart 2019 heeft hij verklaard dat de president zijn vermogen op en neer trok "wanneer het hem uitkwam".

Amper een maand geleden oordeelde het Hooggerechtshof dat president Trump niet onschendbaar is. Hij hoefde alleen zijn belastinggegevens nog niet vrij te geven.

Grondig onderzoek

Vance heeft altijd vaag gehouden welke wanpraktijken hij precies wil onderzoeken, naar eigen zeggen om te voorkomen dat het onderzoek naar Trump zou worden belemmerd. "Hij heeft met een grote lasso heel veel papieren opgevraagd", zegt De Vries.

Vance onderzoekt ook de mogelijke betalingen aan pornoactrice Stormy Daniels en Playboy-model Karen McDougal. Zij moesten tijdens de verkiezingscampagne van 2016 zwijgen over hun vermeende affaires met Trump. Die betalingen zijn een mogelijke schending van de Amerikaanse campagnewetten.

Trumps advocaten stellen dat als de openbaar aanklager enkel de zwijggeldbetalingen wil onderzoeken, het niet nodig is om zoveel documenten op te vragen.

Beide partijen moeten nu half augustus hun zaak voorleggen. Daarna bepaalt de rechter of de papieren door het accountantskantoor van Trump moeten worden vrijgegeven. Dit betekent overigens niet dat de stukken dan ook meteen openbaar worden voor het Amerikaanse volk. Aangezien het om een justitieel onderzoek gaat, zal dit niet het geval zijn.