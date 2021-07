Aanklachten ingediend tegen financieel topman van familiebedrijf Trump

Als topman heeft Weisselberg veel kennis van de financiën van de familie. Amerikaanse media speculeren dat die kennis onthullingen zou kunnen opleveren, bijvoorbeeld als Weisselberg een deal met justitie sluit in ruil voor een gunstige regeling in zijn zaak.

Hij zou sinds 2005 buiten de boeken om een appartement, auto's en andere goederen en diensten hebben gekregen, die hij niet opgaf aan de belastingdienst. In The Trump Organization, die geleid wordt door de oudste zonen van voormalig president Donald Trump, zitten tientallen bedrijven van de familie Trump, waaronder vakantieresorts, casino's en kantoorgebouwen.

Het Openbaar Ministerie in New York heeft na ruim twee jaar onderzoek aanklachten ingediend tegen de topman van het familiebedrijf van voormalig president Trump. Financieel topman Allen Weisselberg (73) van The Trump Organization wordt ervan beschuldigd belasting te hebben ontdoken over 1,4 miljoen euro aan inkomen.

Correspondent Marieke de Vries zegt in Nieuwsuur dat er tegen ex-president Trump en zijn familieleden op dit moment geen aanklachten zijn geformuleerd.

"De vraag is of dat zo blijft", zegt De Vries. "Houdt de openbaar aanklager nog zaken achter de hand en gebruikt hij deze belastingzaak om de druk op Trump op te voeren? Of is er juist verder geen bewijs gevonden voor misstanden binnen The Trump Organization"?