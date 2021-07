'Eindelijk' excuses van Amsterdam voor slavernij. Nu de Staat nog, zeggen nazaten

Het zat er aan te komen, maar toch was het voor veel betrokkenen een bijzonder moment: de excuses die burgemeester Halsema vandaag maakte namens het bestuur van Amsterdam voor de rol die de stad had tijdens de slavernij. Woorden als "historisch", "eindelijk" en "erkenning" vormen de rode draad in veel reacties.

Dat de woorden van Halsema historisch zijn, staat niet ter discussie. In 2013 sprak toenmalig vicepremier Lodewijk Asscher van "diepe spijt en berouw". Dat was al een voorzichtig stapje vooruit ten opzichte van Roger van Boxtel die als minister in 2001 "diepe spijt, neigend naar berouw" had uitgesproken. Maar een bestuursorgaan dat expliciet excuses aanbiedt voor het slavernijverleden? Daar is Amsterdam in Nederland de eerste in.

"Amsterdam, petje af", was daarom de lovende reactie van voormalig PvdA-parlementariër John Leerdam. "Het zindert nog in mijn lijf. Dit is iets waar wij vanuit de Antilliaanse gemeenschap in de afgelopen 25 jaar voor hebben gepleit. En dan is dit moment eindelijk daar."

Ondergeschikte positie

Kathleen Ferrier, die voor het CDA in de Tweede Kamer zat en dochter is van voormalig president van Suriname Johan Ferrier, sluit zich daarbij aan. "Het erkennen van wat er is gebeurd, excuses aanbieden, waarbij je je eigen positie ondergeschikt maakt aan die van degene aan wie je excuses aanbiedt, is een belangrijk moment."

Het stadsbestuur neemt de verantwoordelijkheid voor het verleden, zei burgemeester Halsema tijdens de Nationale Herdenking Nederlands Slavernijverleden: