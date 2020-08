US Open grotendeels zonder lijnrechters: hawk-eye ziet alles

De traditionele lijnrechter zal op de US Open grotendeels worden vervangen door hawk-eye, het elektronische controlesysteem, zo meldt de New York Times.

Het grandslamtoernooi in New York neemt deze beslissing om zo min mogelijk mensen op de tennisbanen aanwezig te hebben, waardoor het besmettingsgevaar met het oog op het coronavirus tot een minimum kan worden beperkt.

Dat betekent dat straks op vijftien van de zeventien wedstrijdenbanen van het Billie Jean King Tennis Center zonder lijnrechters wordt gespeeld. Via automatisch gegenereerde stemgeluiden als 'uit', 'fout' en 'voetfout' worden de beslissingen van hawk-eye kenbaar gemaakt.

Minder officials

Alleen in de twee grootste stadions van de US Open, het Arthur Ashe Stadium en Louis Armstrong Stadium, zullen per baan negen lijnrechters aanwezig zijn. Deze groep wordt tijdens een partij elk uur afgelost.