Ben jij gevaccineerd? Je mag het niet vragen, maar we willen het weten

Een meerderheid van de Nederlanders vindt het belangrijk om te weten of hun familie, kapper, vriend of huisgenoot gevaccineerd is tegen covid of niet. Dat blijkt uit een enquête van Ipsos in opdracht van Nieuwsuur. Vanwege privacywetgeving is niemand verplicht dit aan een ander te vertellen. En dat zorgt voor dilemma's.

We vinden het belangrijk om te weten of de mensen met wie we in contact komen, gevaccineerd zijn. Dat geldt vooral voor familie (66 procent), contactberoepen (64 procent), bij vrienden (64 procent) en huisgenoten (60 procent). Een kleiner deel van de ondervraagden wil graag weten of collega's (47 procent) of mensen waarmee ze sporten (44 procent) het vaccin hebben gehad.

Gevoeligheden

Vragen of iemand met wie je in contact komt gevaccineerd is, ligt gevoelig. Slechts een kleine meerderheid (52 procent) vindt het normaal om die vraag aan de ander te stellen. Opmerkelijk is dat 59 procent vindt dat anderen het recht hebben om te weten of je gevaccineerd bent. Dat recht bestaat niet; integendeel. Gezondheidsinformatie valt binnen de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in de 'bijzondere categorie' en is extra beschermd. Niemand kan eisen dat de ander zegt of hij gevaccineerd is.

Op de werkvloer kan het van groot belang zijn of een werknemer wel of niet is gevaccineerd, bijvoorbeeld als die in contact komt met kwetsbare groepen. Arbeidsrechtadvocaat Geke Bosch werkt vaak in opdracht van zorginstellingen. Ze merkt dat die worstelen met de AVG. Bosch: "Als werkgever kan je door de AVG bijna niets. Je mag niet vragen of een werknemer gevaccineerd is. Ook als de werkgever er via via achter komt dat een werknemer niet gevaccineerd is, dan mag je daar eigenlijk het gesprek niet over aan gaan."

Bij kapper Simcha & Friends in Amsterdam is het wel of niet vaccineren "ontzettend bespreekbaar". Toch is de situatie "lastig", zegt de eigenaresse: