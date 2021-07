Duizenden Turken de straat op tegen opzegging vrouwenrechtenverdrag

In verschillende steden in Turkije hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het opzeggen van het Istanbul-verdrag, dat landen verplicht geweld tegen vrouwen te bestrijden. President Erdogan kondigde in maart aan dat zijn land per vandaag uit het verdrag stapt. De afgelopen maanden vonden al verschillende grote demonstraties tegen dat besluit plaats.

Turkije was in 2011 een van de eerste ondertekenaars van het verdrag, dat in Istanbul tot stand kwam. Landen die de Istanbul Conventie onderschrijven, moeten geweld tegen vrouwen voorkomen, slachtoffers beschermen en daders veroordelen. Tientallen Europese landen hebben het verdrag geratificeerd.

Vrije interpretatie van sekse

De demonstranten riepen slogans als "Het is nog niet voorbij" en droegen regenboogvlaggen en borden met teksten als "Bescherm vrouwen, niet de daders".

President Erdogan kondigde juist vandaag een plan aan dat geweld tegen vrouwen moet tegengaan. Hij zei dat de strijd tegen vrouwengeweld niet begon met dit verdrag en ook niet zal eindigen.

De Turkse regering zegt dat de Istanbul-conventie de traditionele familiewaarden ondermijnt en gezinnen uit elkaar haalt. Eerder werd in conservatieve kringen gezegd dat het verdrag de deur open zou zetten naar vrije interpretaties van sekse en dat het homoseksualiteit zou 'propageren'. Het verdrag van de Raad van Europa benadrukt dat ook geweld wegens seksuele geaardheid moet worden aangepakt.

Kijk hier een reportage die correspondent Mitra Nazar vorig jaar maakte over demonstraties tegen geweld tegen vrouwen: