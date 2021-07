Gemeenten: maatregelen Haringvlietbrug onaanvaardbaar

De maatregelen die Rijkswaterstaat heeft aangekondigd voor het verkeer over de Haringvlietbrug zijn onaanvaardbaar. Dat zeggen de gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee, die "volledig verrast" zijn door de berichtgeving over de maatregelen. Volgens brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) zal de langdurige sluiting van rijstroken de transportsector zeker 53 miljoen euro kosten.

Gisteren meldde Rijkswaterstaat dat demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft besloten dat auto's vanaf eind juli voor de komende twee jaar nog maar 50 kilometer per uur op de Haringvlietbrug mogen rijden. Ook wordt het autoverkeer in beide richtingen over één rijstrook geleid. De brug gaat daarnaast nog maar één keer per week open voor schepen.

De brug moet gerenoveerd worden, omdat klemmen en rijplaten los dreigen te komen. Dat is gevaarlijk voor zowel het autoverkeer als de scheepvaart, maar de renovatie kan pas in 2023 plaatsvinden. Tot die tijd moeten de maatregelen veilig gebruik van de brug garanderen, aldus Rijkswaterstaat.