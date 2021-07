Bol scherpt Nederlands record op 400 meter horden opnieuw aan

Femke Bol heeft op overtuigende wijze de 400 meter horden in Oslo gewonnen. De 21-jarige Amersfoortse kwam tijdens de Diamond League-wedstrijd in een tijd van 53,33 seconden over de finish.

Daarmee verbeterde ze haar eigen nationaal record. Drie weken geleden in Florence liep ze al een nieuwe beste tijd van 53,44 seconden. Haar vroegere toptijd van 53,79 noteerde ze vorig jaar.

"Ik ben heel blij dat ik opnieuw het Nederlands record heb gebroken, maar ik denk dat ik nog wel wat sneller kan", liet Bol opgetogen weten. "Het zou fijn zijn als ik iemand voor me heb lopen op wie ik jacht moet maken. Dan kan ik dichter bij een eindtijd in de 52 seconden komen."

Vierde zege

Het is overigens de vierde keer dat Bol een zege in de prestigieuze Diamond League-reeks boekt. Ze was in 2020 in Stockholm en Rome ook al de beste op de 400 meter horden.

Bol verwees in Oslo Anna Ryzjykova naar de tweede plek. De Oekraïense liep met 54,15 een persoonlijk record. Landgenote Viktorija Tkatsjoek werd derde (54,62).