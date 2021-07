Martina en 'Skatekeet' Oldenbeuving vlaggendragers tijdens Olympische Spelen

Churandy Martina en Keet Oldenbeuving dragen de Nederlandse vlag het olympisch stadion in tijdens Tokyo 2020. De 36-jarige sprinter en de 16-jarige skateboardster werden donderdag gepresenteerd door chef de mission Pieter van den Hoogenband.

Martina gaat beginnen aan zijn vijfde Olympische Spelen, voor Oldenbeuving - beter bekend als Skatekeet - worden het haar eerste Spelen. "Ik ben trots, heel trots", reageerde Martina.

Oldenbeuving, de jongste Nederlandse olympische deelnemer, was "superverrast" door haar uitverkiezing. "Ik had het niet verwacht. Toen ik het mijn ouders vertelde... die waren superblij, schrokken er een beetje van. Toen besefte ik wel dat het echt heel groot was."

"De jongste en de oudste", aldus Van den Hoogenband. "Zij vertegenwoordigt een nieuwe sport, Churandy gaat voor de vijfde keer naar de Spelen. Een eerbetoon aan zijn carrière? Ja, zo zou je dat kunnen zeggen."

Het is voor het eerst dat het NOC*NSF twee vlaggendragers aanwijst. Tijdens de Spelen van 2016 was springruiter Jeroen Dubbeldam de uitverkorene, vier jaar eerder droeg Dorian van Rijsselberghe de nationale driekleur.