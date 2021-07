'Deal van de eeuw': minimum belastingtarief voor grote bedrijven

130 landen steunen het plan van de G7 voor een minimumbelastingtarief van 15 procent voor bedrijven. Dat meldt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO), die samen met 139 landen probeert om tot belastingafspraken te komen. Negen landen steunden het voorstel dus niet.

Het minimumtarief zou moeten leiden tot meer dan 125 miljard euro aan extra belastinginkomsten volgens de OESO, maar dat bedrag is afhankelijk van de uitwerking. Die wil de OESO in oktober af hebben, samen met een plan voor toepassing van de nieuwe regels in 2023.

Onderdeel van de overeenkomst is dat grote multinationals in alle landen waar ze actief zijn belasting betalen, dus niet alleen in het land waar hun hoofdkantoor staat.

Volgens de OESO actualiseert het akkoord het oude internationale belastingsysteem, dat niet meer past bij een geglobaliseerde en gedigitaliseerde economie. Landen die meer dan 90 procent van de wereldeconomie vertegenwoordigen, waaronder China, de VS, India en het leeuwendeel van de EU, stemden in met het voorstel.

Demissionair staatsecretaris Vijlbrief, verantwoordelijk voor de Belastingdienst, is blij met het akkoord: