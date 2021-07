'Belangrijkste deal van de eeuw': steun voor minimum belastingtarief grote bedrijven

Onderdeel van de overeenkomst is dat grote multinationals in alle landen waar ze actief zijn belasting betalen, dus niet alleen in het land waar hun hoofdkantoor staat.

Het minimumtarief zou moeten leiden tot meer dan 125 miljard euro aan extra belastinginkomsten volgens de OESO, maar dat bedrag is afhankelijk van de uitwerking. Die wil de OESO in oktober af hebben, samen met een plan voor toepassing van de nieuwe regels in 2023.

De Franse minister van Financiën, Bruno le Maire, noemt de deal de belangrijkste in een eeuw. Zijn Duitse collega, Olaf Scholz, is ook tevreden: "De race naar de bodem (van lagere belastingen) is voorbij." Ierland is een van de landen die niet ingestemd hebben met het akkoord. Dat land staat bekend als een belastingparadijs met een minimumtarief van 12,5 procent voor bedrijven.

De OESO schatte dat landen in 2015 82 tot 200 miljard euro aan belastinginkomsten misliepen door belastingontwijking, zo'n 4 tot 10 procent van de wereldwijde belastinginkomsten afkomstig van bedrijven.

Een maand geleden bereikte de G7, de groep van zeven grote economieën, al een akkoord over een nieuw belastingplan. Het OESO-akkoord is een belangrijke volgende stap voor de nieuwe regels. De G20 zal zich er volgende week over uitspreken.