VPRO gaat zelf ook onderzoek doen naar documentaire over Sigrid Kaag

De VPRO begint een eigen onderzoek naar de documentaire die de omroep heeft gemaakt over Sigrid Kaag. Dat schrijft de hoofdredactie in een verklaring, die is opgesteld omdat D66 en het ministerie van Buitenlandse Zaken invloed probeerden uit te oefenen op de eindmontage.

Volgens de omroep zijn die pogingen niet geslaagd en is de film geworden zoals de regisseur voor ogen had, staat in de verklaring. Wel trekt de omroep zich bepaalde kritiek aan, om "lessen te trekken voor de toekomst".

Het team rondom Kaag had na een eerste viewing van de documentaire allerlei wensen en suggesties. Zo werd erop aangedrongen om beelden waarin Kaag geen gordel draagt achterin haar dienstauto uit de documentaire verwijderd zouden worden, of met computereffecten zo zouden worden bewerkt dat het leek alsof ze wel een gordel droeg. De VPRO heeft aan die wens geen gehoor gegeven, maar wel onderzocht of het technisch mogelijk was om de beelden te manipuleren.

"Het is niet goed geweest om mee te denken over een mogelijke technische oplossing van iets dat uiteindelijk het probleem van de geportretteerde minister was", concludeert de omroep nu. Ook had van tevoren helderder afgekaart moeten worden waar Kaag en haar team bij het vooraf zien van de film nog commentaar op konden leveren.

Champagne in Niger

Om die reden gaat de omroep dus op korte termijn "intern het proces rond het maken van deze documentaire nog een keer goed tegen het licht houden". De zaak kwam aan het rollen nadat GeenStijl interne documenten publiceerde die een lezer had opgevraagd met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (WOB).

De makers hebben op verzoek wel verschillende aanpassingen gedaan, zoals het verwijderen van shots van met klaarstaande glazen champagne bij een bezoek van Kaag in Niger en een opmerking van haar over partijgenoot Rob Jetten en andere Kamerleden.

Het is niet het enige onderzoek naar de kwestie. De Ombudsman van de NPO gaat ook naar de kwestie kijken, en het Commissariaat van de Media overweegt het. Minister Slob (Media) heeft de VPRO om opheldering gevraagd. In antwoord op eerdere Kamervragen van de PVV had hij geantwoord dat D66 juist geen inhoudelijke bemoeienis met de documentaire heeft gehad.