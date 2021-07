Grote voorkeur voor zonne-energie in regionale energieplannen

Zonnepark Avri langs de A15 bij Geldermalsen - ANP

Uit de energieplannen voor de regio's, die uiterlijk vandaag ingeleverd moesten worden, blijkt een grotere voorkeur voor zonne-energie dan voor windenergie. Er moeten bijvoorbeeld veel zonnepanelen komen op grote en kleinere daken, op parkeerplaatsen, schoolgebouwen en ook op de grond. Als deze plannen worden uitgevoerd, wordt de ambitie om in 2030 een aanzienlijk deel van de energie met duurzame bronnen op te wekken ruimschoots gehaald. Maar gemeenten zijn nog onvoldoende toegerust voor de daadwerkelijke uitvoering ervan. Dat staat in een rapport van het landelijk bureau van de zogenoemde Regionale Energie Strategieën (RES'en). In een RES werken gemeenten, provincies en waterschappen samen. Maar vooral gemeenten hebben meer geld en mensen nodig voor hun nieuwe taak, zegt Kristel Lammers van het landelijk bureau. Op de website van het landelijke bureau zijn alle RES'en in te zien. "Gemeenten voeren de gesprekken met inwoners, zij geven straks ook de vergunningen af en ze moeten ervoor zorgen dat alles in beleidsplannen wordt opgenomen. Dus dat is ontzettend hard nodig om de energietransitie te realiseren."

Om te zoeken naar gebieden waar meer duurzame energie kan worden opgewekt, is Nederland bij het Klimaatakkoord van 2019 in dertig energieregio's opgedeeld, de Regionale Energie Strategieën. Die hebben nu hun eerste definitieve plan ingeleverd, maar de komende jaren worden die nog herzien: in 2023 moet alle regio's een RES 2.0 af hebben. Het is de bedoeling dat in 2030 alle RES'en samen 35 terawattuur aan groene stroom zullen opwekken. Daarnaast zal de grootste hoeveelheid duurzame elektriciteit tegen die tijd van windmolens op zee komen.

De Raad voor het Openbaar Bestuur heeft onderzocht dat het de komende drie jaar om 1,8 miljard euro gaat, voor alle decentrale overheden samen. Gemeenten en provincies zeggen dit niet te kunnen opbrengen. Lammers hoopt dat een nieuw kabinet hier snel naar kijkt en er besluiten over neemt. "Want daar is het nu wel een beetje het wachten op." Onrust neemt toe Los van het geld zijn er nog twee grote onzekerheden. De netbeheerders moeten alle nieuwe groene energie kunnen aansluiten op het elektriciteitsnet, en het draagvlak onder inwoners moet niet verder afbrokkelen. "Met de groeiende bekendheid met de RES, neemt ook de onrust toe", staat in het rapport. "Er wordt breder zichtbaar wat duurzame opwek op land gaat betekenen." Op veel plekken hebben de plannen tot hooglopende discussies geleid. Een aantal gemeenten ziet de komst van grote windmolens of zonneparken niet zitten. Ook is de politieke besluitvorming nog niet overal afgerond. Dat is het geval in vier energieregio's: in U16 (16 gemeenten, Utrecht), de Metropoolregio Eindhoven (21 gemeenten), de Achterhoek (8 gemeenten) en de Cleantech Regio (7 gemeenten in Gelderland en Overijssel).

Kaart Regionale Energiestrategie - nos