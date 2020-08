Bernal laat Tourvorm zien en zet ploeggenoot Froome op grote achterstand

Egan Bernal heeft de koninginnenrit in de Route d'Occitanie gewonnen. De Colombiaanse klimmer van Team Ineos was de sterkste in de slotklim en had op de meet een voorsprong van 0.10 op zijn Russische ploeggenoot Pavel Siviakov.

De vierdaagse etappekoers kende voor het eerst een echte uitdaging voor de klimmers. Na twee ritten voor de sprinters wachtten er maandag drie cols van de eerste categorie: de Port de Balès, de Peyresourde en de Beyrède. Acht man gingen er al vroeg vandoor, pakten ruim vier minuten, maar werden op de slotklim naar de finish overvleugeld door de echte klimgeiten.

Tour de France-winnaar Bernal bleek de sterkste en liet zien in uitstekende vorm te verkeren om zijn titel in de Tour, die over een kleine vier weken begint in Nice, te verdedigen.

Froome valt tegen

Voor Bernal was het de afgelopen weken zelfs nog even spannend of hij wel op tijd in Europa kon zijn voor de wielerkoersen, omdat in Colombia strenge regels gelden vanwege het coronavirus. Het luchtruim en de landsgrenzen van het Zuid-Amerikaanse land zijn tot 31 augustus gesloten.

Voor 150 sporters, onder wie Bernal, maar ook de renners Nairo Quintana (Arkéa-Samsic), Rigoberto Urán (Education First) en Fernando Gaviria (UAE-Team Emirates) werd echter een uitzondering gemaakt.

Bernals ploeggenoot Chris Froome, die bezig is aan zijn laatste seizoen voor Ineos en hoopt op nog een Tourzege (zijn vijfde), moest veel toegeven. Hij kwam na ruim vijf minuten als 34ste over de streep. Bauke Mollema werd op 1.05 knap vijfde en bezet die plek ook in het algemeen klassement.

Daarin gaat Bernal aan de leiding, voor Siviakov (op 0.14) en Astana-renner Vlasov (0.23). Dinsdag wordt de Route d'Occitanie afgesloten met een heuvelrit van 195 kilometer naar Rocamadour.