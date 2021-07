Hoe justitie een 'onaantastbare' Brabantse familie in vizier kreeg

De politie vindt drugs en wapens bij Martien R. - Politie

Een crimineel familiebedrijf dat zich onaantastbaar waande en pakte wat het pakken kon. Zo omschrijft het Openbaar Ministerie de organisatie van Martien R., ook wel de 'godfather van Oss' genoemd. Tegen de 50-jarige R. eiste de officier van justitie vandaag de maximale straf voor drugshandel van 16 jaar cel. De rest van de groep van vijftien verdachten gaat wat het OM betreft tussen de 3 en 12 jaar de gevangenis in. De afgelopen weken heeft het OM uiteengezet waar de verdachten zich mee bezig zouden hebben gehouden. Van drugssmokkel tot wapenhandel en van bedrijfsinbraken tot de verkoop van gestolen auto-onderdelen. Zo snel en zo veel mogelijk geld verdienen was volgens justitie het credo. Zeven ton cash Dat het geld ook echt binnenstroomde, blijkt volgens de opsporingsdiensten in februari 2019. Die maand rijdt een aantal verdachten naar Bulgarije met zeven ton aan contanten in een verborgen ruimte. Ondanks dat ze twee keer aan de grens worden gecontroleerd, wordt het geld niet gevonden. Justitie denkt dat Martien R. van het bedrag, via een Bulgaarse schijnconstructie, een villa heeft gekocht in Berghem, net buiten Oss. Hij lijkt te bulken van het geld, ook al heeft hij op een zeker moment maar 4 euro op zijn rekening staan,

Quote Als hier een drugshond binnenkomt, wordt 'ie helemaal gek. Martien R., hoofdverdachte

Drugshandel is de belangrijkste inkomstenbron, vermoedt het Openbaar Ministerie. Diezelfde maand wordt op een woonwagenkamp in Oss (waar een deel van de familie R. woont) een partij mdma verwerkt. "Mooi spul", aldus een van de verdachten. Een paar dagen later worden op dezelfde plek blokken cocaïne geperst. "Als hier een drugshond binnenkomt wordt ie helemaal gek", grapt Martien R., voordat de boel met een bouwstofzuiger wordt schoongemaakt. Wat de groep niet weet, is dat de politie op dat moment al maandenlang meekijkt en -luistert op het kamp in Oss. Het is de politie gelukt afluisterapparatuur te plaatsen in 'het kantoor', een schuur bij de woonwagen van een broer van Martien R. waar de groep samenkomt. Anderhalf jaar lang worden hier gesprekken tussen de verdachten opgenomen. De politie hoort de schoonzoon van R. praten over machinegeweren en hoort hoe een broer van R. klaagt dat zijn duim zeer doet van het geld tellen. Ook heeft de politie buiten camera's geplaatst, zodat te zien is wie er zijn en wat ze aan het doen zijn.

Het woonwagenkamp in Oss - ANP

Dankzij de afluisteroperatie weet de politie bijvoorbeeld ook dat er een paar honderd kilo cocaïne aankomt in de haven van Antwerpen. De douane vist de drugs uit een container met metaal. Zo'n zelfde truc heeft de politie het jaar ervoor ook al uitgehaald; toen lukte het om een partij van ruim 1500 kilo cocaïne te onderscheppen. Ook dit transport zou Martien R. hebben geregeld. De verdachten hebben niet door dat de politie hen op de huid zit en stelen in maart 2019 de container vol metaal van het haventerrein in Antwerpen. In een loods gaan ze het schroot te lijf met een vorkheftruck en slijptol, maar vinden slechts 400 gram cocaïne die de douane over het hoofd heeft gezien. Ook dit ziet de politie allemaal gebeuren op camera. Magneet Het OM beschreef de afgelopen weken hoe de politie meerdere keren heeft ingegrepen tijdens het bespieden van de Brabantse bende. Zo wordt een verdachte gearresteerd als hij ergens 99 kilo mdma moet afleveren. Ook al zitten de drugs verstopt in een verborgen ruimte die alleen met een magneet te openen is, de politie weet de buit te vinden. Een observatieteam heeft gezien hoe de man eerder die dag vertrok uit Oss. In november 2019 wordt Martien R. zelf klemgereden door een arrestatieteam bij het woonwagenkamp in Oss. Dagenlang worden het kamp en andere plekken doorzocht. De politie vindt grote hoeveelheden drugs, tonnen aan contanten en een enorm wapenarsenaal. De kalasjnikovs, handgranaten en ander wapentuig zijn onder meer verstopt in ondergrondse ruimtes die met camera's worden bewaakt. Zo zag een doorzoeking door de politie van een woonwagenkamp in Lith eruit:

Politieactie op woonwagenkamp in Lith 'iedereen moet zijn woonwagen verlaten' - NOS

In de weken daarna worden de vijftien verdachten opgepakt, onder wie veel familieleden van R. Een neef weet het langste uit handen van de politie te blijven, maar wordt uiteindelijk gepakt op een vakantiepark. De officier van justitie herhaalde vandaag dat de groep beschikte over corrupte contacten in de haven en bij de politie, en hoe ze dreigden met geweld. Er werd gesproken over het afknippen van vingers, het in brand steken van een huis en het neerschieten van concurrenten. "Zorgwekkend en ronduit shockerend", vond de officier. De woorden waren gericht tegen lege stoelen, want op een enkeling na boycotten de verdachten het proces. Het oordeel van de rechter ligt toch al klaar, stelt Martien R., die daarom niet meer in de zittingszaal wil verschijnen. De officier stond er nog even bij stil: "Het lijkt erop dat de verdachten zelfs in de rechtszaal willen bepalen welke regels er gelden."

Quote Ik heb nog nooit zo'n abominabele aanpak gezien als in deze zaak. Advocaat Jan-Hein Kuijpers