Opnieuw sprintzege voor Cavendish in Tour: zijn 32ste in totaal

Mark Cavendish heeft de zesde etappe van de Tour de France gewonnen. De Brit was de snelste in de massasprint en kon zijn tweede ritzege van deze Tour bijschrijven.

In totaal staat de renner van Deceuninck-QuickStep nu op 32 etappezeges. Bovendien was het alweer zijn derde overwinning in Châteauroux. Cavendish heeft nu vijftig etappezeges geboekt in de drie grote rondes.

In de sprint loodste geletruidrager Mathieu van der Poel de Alpecin-sprinters prima af, maar Cavendish bleek toch de snelste. Jasper Philipsen werd tweede, Nacer Bouhanni derde. Cees Bol moest genoegen nemen met de zesde plaats.

Van der Poel blijft in het geel

In de top van het algemeen klassement veranderde er niets: Van der Poel gaat vrijdag opnieuw van start in de gele leiderstrui. Hij is de eerste Nederlands sinds Joop Zoetemelk in 1980 die vijf dagen op rij het geel draagt.

