William en Harry onthullen standbeeld Diana: 'Wensen nog elke dag dat ze bij ons was'

De Britse prinsen William en Harry hebben in de tuin van Kensington Palace in Londen een standbeeld onthuld van hun moeder, Diana. Het zou vandaag haar 60ste verjaardag zijn. Prinses Diana kwam in 1997 om het leven bij een auto-ongeluk in Parijs.

De prinsen hebben het beeld zelf laten maken. "We gedenken haar liefde, kracht en karakter - eigenschappen die van haar overal ter wereld een bron van inspiratie maakten en die talloze levens ten goede hebben gekeerd", stellen ze in een verklaring. "Nog elke dag wensen we dat ze nog bij ons was. We hopen dat dit standbeeld voor altijd haar leven en nalatenschap symboliseert."

Bij de besloten ceremonie waren ook Diana's broer Charles Spencer en haar twee zussen, Sarah McCorquodale en Jane Fellowes, aanwezig.

Eerder maakten we al deze terugblik op Diana's leven: