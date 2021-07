Politie neemt doos met 1 miljoen euro in vrachtwagen in beslag

De politie heeft vrijdag een kartonnen doos met 1 miljoen euro aan contant geld gevonden in een vrachtwagen. Twee verdachten, die in de vrachtwagen zaten, werden aangehouden.

Het geld is gevonden bij een controle op de A58 vlakbij Oirschot. Omdat de 57-jarige bestuurder uit Boxtel geen logische verklaring kon geven hoe hij aan dit bedrag was gekomen, is het geld afgepakt.

De man is aangehouden en wordt verdacht van witwassen en handel in verdovende middelen. In de vrachtwagen zat ook een 55-jarige Rotterdammer. De politie onderzoekt zijn rol nog. Een woordvoerder van de politie zegt tegen Omroep Brabant dat hij mogelijk niks met de zaak te maken heeft.

Een lopende zaak zette de politie op het spoor van de man uit Boxtel. Beide mannen zijn na verhoor vrijgelaten in afwachting van de resultaten van verder onderzoek.