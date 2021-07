Pikante transfer voor Robin Pröpper: van Heracles naar rivaal FC Twente

Robin Pröpper verlaat Heracles Almelo om bij de grote rivaal FC Twente te gaan spelen. De 27-jarige verdediger kon bijtekenen bij de club uit Almelo en had aanvankelijk zijn zinnen gezet op een vertrek naar een buitenlandse club, maar geeft uiteindelijk toch de voorkeur aan een transfer naar de buren.

De broer van de kersverse PSV-middenvelder Davy Pröpper speelde vijf seizoenen bij Heracles Almelo en eindigde vier keer boven de club uit Enschede. Hij speelde in die periode 97 eredivisiewedstrijden voor Heracles en scoorde vijf keer voor de club. Hij kwam eerder uit voor de Graafschap.

De transfer is zo pikant, omdat Heracles Almelo en FC Twente rivalen in de regio Twente zijn. De stadions van beide clubs liggen nog geen 30 kilometer van elkaar vandaan. Dat de transfer gevoelig ligt blijkt uit een reactie van de harde kern van Heracles Almelo op Facebook. "We kijken nu uit naar het moment dat je weer huilend van het veld stapt."

Andere versterkingen

Met Pröpper heeft Twente de zesde versterking voor het nieuwe seizoen binnen. Eerder trok de club van trainer Ron Jans al keeper Lars Unnerstall, verdediger Giovanni Troupée en de aanvallers Virgil Misidjan, Manfred Ugalde en Jody Lukoki aan.