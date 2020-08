Medewerker wielerploeg Sunweb test positief op corona

De medewerker zit nu in thuisisolatie. Hoewel hij ziek was, vertoonde hij geen specifieke symptomen van het coronavirus, aldusde wielerploeg. "Daarom kwam hij niet in aanmerking voor regelmatige tests, buiten de testen die nu worden afgenomen volgens het opgestelde protocol voor de wielerwereld. Ons medische team zal de situatie blijven volgen en bepaalt wanneer hij weer bij ons terug kan keren."

"We benadrukken dat hij de afgelopen maanden geen contact heeft gehad met andere teamleden", zegt Team Sunweb in een verklaring.

Een medewerker van Team Sunweb heeft positief getest op het coronavirus, zo heeft de wielerploeg maandag bekendgemaakt. De medewerker, een staflid, zou later deze week meegaan naar de driedaagse koers Ronde van de Ain in Frankrijk.

Aan Ronde van de Ain doen veel grote namen mee. Zo verschijnen onder anderen Tom Dumoulin, Primoz Roglic, Steven Kruijswijk, Egan Bernal, Chris Froome, Geraint Thomas en Nairo Quintana aan de start.

Voor Sunweb verschijnen de Nederlanders Sam Oomen, Martijn Tusveld en Thymen Arensman aan de start.

'Vaker testen'

De wielerploeg zegt er ook voorstander van te zijn om vaker te testen bij wedstrijden die geen deel uitmaken van de prestigieuze WorldTour.

Op dit moment schrijft wielerunie UCI voor dat renners in koersen op het niveau onder de WorldTour, drie dagen van tevoren moeten worden getest. Dat is voor Team Sunweb echter niet voldoende. De ploeg pleit voor een extra test in aanloop naar een koers.

"De belangrijkste functie van een zogenoemde 'pretest' is om de wielerwereld zoveel mogelijk vrij te houden van corona. Al vroeg in het seizoen is het nut van die testen bewezen. Wij blijven werken met twee testen: zes dagen voor het begin van een wedstrijd en dan nog eens eentje drie dagen later."